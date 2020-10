Bottrop. Gegen Schwarz-Weiß Alstaden II war die BSG Mengede in Gönnerlaune - sehr zum Unmut von Trainer Stuart Frericks, der wichtige Dinge vermisste.

Nach dem 1:9 gegen den BV Osterfeld II hatte Stuart Frericks, Trainer der BSG Mengede erwartet, dass seine Mannen am Mittwochabend gegen Schwarz-Weiß Alstaden II eine Reaktion zeigen, am Ende setzte es aber eine 1:3-Niederlage (1:2 zur Pause).

„Ich hatte mir erhofft, dass wir uns sammeln und versuchen, an alte Tugenden anzuknüpfen. Das haben wir eigentlich auch getan, aber dann haben wir zwei absolute Geschenke verteilt, das war wie ein vorgezogenes Weihnachten“, so Frericks.

BSG Mengede lässt die richtige Körpersprache vermissen

In der 15. und der 20. Minute klingelte es im Kasten der Bottroper. „Da waren wir überhaupt nicht fokussiert und auch die Körpersprache stimmte nicht“, so Frericks, der mit seiner Mannschaft nach dem Aufstieg gerade lernt, dass in der neuen Liga die Fehler schneller bestraft werden.

Nach der 2:0-Führung der Gäste aus Oberhausen, brachte eine Energieleistung von Emrah Gadnjan die BSG zurück. Er schnappte sich die Kugel im gegnerischen Strafraum und legte quer auf den freistehenden Dominik Watzlik, der ohne Probleme zum Anschluss traf, danach aber weitere gute Chancen ausließ.

„In Hälfte zwei war es ein offenes Spiel. Wir haben viel probiert, uns ist aber nicht genug eingefallen. Nach dem 1:3 war dann aber der Stecker gezogen“, sagt Frericks und spricht damit den Treffer in der 75. Minute an, der gleichbedeutend mit der zweiten Saison-Niederlage war.

Die BSG steckt somit etwas im Mittelfeld der Tabelle fest, ist damit aber grundsätzlich zufrieden, wie Frericks versicherte. Am Wochenende steht die Partie gegen Rhenania Bottrop II an.

BSG Mengede: Finkbeiner, Watzlick, Kays (46. Wiedermann), Jäschke, Frömmer, Schulte, Hanses, Steiner, Bulka, Khalil, Gasnjan

