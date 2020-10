BSG Mengede verspielt beim TuS Buschhausen eine Führung

Für die BSG Mengede ist der Kreispokal-Wettbewerb schon vorbei. Die Bottroper unterlagen am Donnerstag beim TuS Buschhausen mit 3:2 (0:0). Trainer Stuart Frericks räumte nach dem Spiel ein: „Buschhausen ist verdient weiter. Wir waren heute einfach zu doof.“

Frericks Urteil war nachvollziehbar, denn die Bottroper hatten ausreichend Gelegenheit, dem Spiel eine andere Richtung zu geben. Dafür hätte die BSG nur ihre Torchancen besser nutzen müssen. Nach einer ausgeglichenen und torlosen ersten Halbzeit erzielte Buschhausen nach 49 Minuten die Führung. Doch die Bottroper kämpften sich zurück. Nach 61 Minuten gelang Hussein Khalil der Ausgleich, wenig später erzielte Rene Steiner sogar die Führung.

In der Schlussphase war Buschhausen aber das zielstrebigere Team und belohnte sich in der 74. Minute mit dem 2:2-Ausgleich. Als sich beide Seiten bereits auf eine Verlängerung einstellten, ging noch einmal ein Raunen über den Kunstrasenplatz. „Ein absolutes Traumtor“, kommentierte Frericks den Treffer, der für sein Team in der 88. Minute das Pokalaus bedeutete. Buschhausens Emre Yilmaz war mit einem Seitfallzieher erfolgreich. Der Ball klatschte vom Innenpfosten ins Tor. Mengedes Schlussmann Moritz Finkbeiner hatte keine Abwehrchance. Frerick nahm die Niederlage gelassen zur Kenntnis: „Unser Fokus liegt auf der Meisterschaft.“

Weitere Ergebnisse vom Donnerstag

SW Alstaden - Rhenania Bottrop 0:2 (Spielbericht)

TB Oberhausen - Welheimer Löwen 0:7 (Spielbericht)

TuS Buschhausen - BSG Mengede 3:2 (Spielbericht)

Weitere Berichte aus dem Bottroper Sport