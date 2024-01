Bottrops Handballer hoffen für ihre Klubs auf EM-Rückenwind

Bottrop Der positive und sympathische Auftritt der Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft könnte auch den Amateurklubs weiteren Auftrieb geben:

Mit spannenden Finalspielen und Frankreich als neuem Titelträger ist die Handball-Europameisterschaft in Deutschland am Sonntag zu Ende gegangen. Dabei wusste auch das deutsche Team, das unter dem Strich einen beachtlichen vierten Rang verbuchte, über weite Strecken im Turnierverlauf zu begeistern.

Das vornehmlich junge Team um DHB-Trainer Alfred Gislason sorgte nicht nur für Nervenkitzel und ordentliche Einschaltquoten vor den Bildschirmen, sondern mit erfrischendem und mutigem Handball auch für gute Stimmung in den Arenen. Wie die Organisatoren am Sonntag bekannt gegeben haben, wohnten den insgesamt 65 Turnierspielen an den Standorten Mannheim, Berlin, München, Düsseldorf, Köln und Hamburg mehr als eine Million Fans bei.

Damit seien durch die Heim-EM neue Maßstäbe gesetzt und ein enormer Unterschied zu allen bisherigen Handballveranstaltungen geschaffen worden, wie EHF-Präsident Michael Wiederer auf der Abschlusspressekonferenz in Köln anführte. Unweigerlich kommen schnell Erinnerungen auf, etwa an das Jahr 2007, als die Weltmeisterschaft in Deutschland stattfand und sich der WM-Gastgeber in märchenhafter Weise und angeführt von Größen wie Henning Fritz oder Michael Kraus zum neuen Weltmeister kürte.

Mit den Spielern können sich viele junge Handballer identifizieren

Auf einen anschließenden „Handball-Boom“ wurde damals gebaut, zeitweise trat dieser gewiss auch ein – sowohl im Profibereich, als auch auf Amateurebene. Doch was bleibt nun, nach dieser Rekorde brechenden Europameisterschaft? Darf auf einen nachhaltigen Effekt gehofft werden?

Hierzu beziehen die Bottroper Handballfunktionäre Stellung und heben insbesondere die sportlichen Leistungen des deutschen Teams hervor, nehmen aber auch verschiedene Blickwinkel ein. „Die Begeisterung während des Turniers war spürbar“, äußert sich David Krix als 2. Vorsitzender vom SC Bottrop, „dazu verfügt die Nationalmannschaft mit jungen Spielern wie Juri Knorr oder Johannes Golla über Charaktere, mit denen sich der Nachwuchs sehr gut identifizieren kann. Daher darf man sich schon durchaus berechtigte Hoffnung machen, dass auch im Amateurbereich etwas passieren wird.“

Derweil führt Christoph Grewer, Trainer der Landesliga-Handballerinnen des SC Bottrop, an, dass sich das Turnier auch positiv auf das Vereinsgefüge ausgewirkt habe. „Es wurde gemeinsam mitgefiebert. Allerdings wird wichtig sein, dass es keine Momentaufnahme bleibt.“

Szene aus dem Spiel um Platz drei: Julian Köster (l.) in Aktion gegen Schwedens Max Darj (r). Foto: Tom Weller / dpa

Daran knüpft auch Andreas Kelm an, der als Trainer des B-Jugend-Oberligateams beim SCB verantwortlich zeichnet. „Die Vergangenheit hat leider gezeigt, dass der Hype schnell nachgelassen hat und der Fußball wieder medial in den Vordergrund gerückt ist“, so Kelm. „Sicherlich können die Vereine steigende Zahlen verzeichnen, dauerhaft übertragen sich Interesse und Begeisterung aber nicht auf den Ligabetrieb der Profi- und Amateurmannschaften.“ Wichtig sei daher insbesondere, den Fokus auch fortdauernd auf die Sportart Handball zu richten. „Die aktiven Handballer fühlen sich mit der Wahl ihrer Sportart bestätigt. Die Atmosphäre in den Hallen und der Fair-Play-Gedanke motivieren zusätzlich.“

Geht es nach Kirchhellens Landesligacoach Sebastian Meier, so war die Europameisterschaft beste Werbung für den Handball. „Jede Veranstaltung, die eine solche Aufmerksamkeit erfährt, wird dazu führen, dass der Handball vor allem im Jugendbereich attraktiver wird“, führt Meier aus, „auch der Fußball schwächelt gerade im unteren Bereich. Dazu ist das Ergebnis der Nationalmannschaft positiv zu werten, sie haben alles gegeben und einen Sprung in ihrer Entwicklung gemacht. Sie sind alle in einem jungen Alter und ich denke, bei der kommenden Heim-WM im Jahr 2027 kann es etwas werden.“

Derweil betont Adler 07-Frauentrainer Marius Bruckwilder, dass sich der Handball und insbesondere das deutsche Team „von der besten Seite“ gezeigt habe. „Ich durfte bei zwei Spielen dabei sein, die Stimmung war gigantisch. Es ist durchaus vorstellbar, dass gerade im unteren Jugendbereich ein Effekt erzielt werden kann. Zudem können die nächsten Großturniere diese Entwicklung weiter fördern. Da liegt es auch an den Vereinen, die entsprechenden Kapazitäten zu schaffen. Diese Chance muss man nutzen.“

Weitere Berichte aus dem Bottroper Sport

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop