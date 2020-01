Bottrops Frauen spielen schlauer als die Jungs

Flach spielen, hoch gewinnen. So einfach ist Hallenfußball. Ein Credo, das bei den Stadtmeisterschaften aber nur wenige Mannschaften beherzigten. Das fußballerische Niveau blieb auf einem fast schon bemitleidenswert niedrigen Level. Es gab nur wenige Teams, die das Publikum mit tollen Kombinationen, klugen Pässen und technischer Finesse mitrissen. Immerhin: es gab Ausnahmen.

Was die Herren-Riege nicht gerne hören mag, aber dennoch kaum von der Hand zu weisen ist: Die Frauen spielten an diesem Wochenende einige Schulnoten schlauer. Sie drängelten sich deutlich seltener in rüden Zweikämpfen an der Bande. Die heiterkeitserregende Beharrlichkeit der Jungs, mit meterhohen Flanken und Gewaltschüssen zum Erfolg kommen zu wollen, sollte als Auftrag an Bottrops Fußball-Trainer verstanden werden: Bitte bereite eure Jungs ein wenig besser auf die kommenden Titelkämpfe vor!

Auf einem ausgesprochen hohen Niveau waren bei den Stadtmeisterschaften in der Dieter-Renz-Halle übrigens die Schiedsrichter. Die zogen sich zwar einige Male den Zorn emotionalisierter Trainer und Spieler zu, lagen mit ihren Entscheidungen aber meist vollkommen richtig. Viele Kritiker hätten sich den Streit mit den Unparteiischen übrigens sparen können, wenn sie im Vorfeld die Turnierregeln richtig gelesen hätten.