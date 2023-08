Bottrops Beste nimmt erste Hürde auf dem Weg zum Golfprofi

Finja Duden will ihr Golfspiel in den USA weiter verbessern. Sie hat am Eckerd College in St. Petersburg (Florida) ein Stipendium erhalten.

Kirchhellen. Einmalige Chance: Finja Duden hat ein Stipendium erhalten. Die junge Kirchhellenerin feilt in Florida an ihren sportlichen und beruflichen Zielen

Der Lebensmittelpunkt von Finja Duden hat sich am Dienstag innerhalb weniger Flugstunden um 7600 Kilometer Richtung Westen verschoben. Die Kirchhellenerin will in den Vereinigten Staaten ihr Golfspiel auf das nächste Level bringen. Bottrops beste Golferin hat am Eckerd College (St. Petersburg, Florida) ein Stipendium erhalten.

„Ich bin ein absoluter Familienmensch. Ich werde meine Eltern und meine Schwester tierisch vermissen. Das ist mir völlig klar“, sagt Finja Duden. Und dennoch hat sie in den letzten vier Jahren mit großer Hingabe auf diesen Tag und diese vielleicht einmalige Gelegenheit hingearbeitet, schulisch und sportlich. Die 18-Jährige legte ein Bilderbuch-Abitur (1,3) hin und investierte einen Großteil ihrer Freizeit in die Verbesserung ihres Golfspiels.

Erfolgreiche Teilnahmen an international besetzten Turnieren, an NRW- und Deutschen Meisterschaften, Einsätze im Bundesligateam von Hannover komplettierten das Paket, mit dem sich die junge Kirchhellenerin um ein Stipendium in den USA bewarb.

Finja Duden durfte wählen und entschied sich für Florida

Dank der guten Abi-Noten, bestandener Sprachprüfungen und vielversprechender Leistungen im Golf hatte Duden am Ende sogar die Möglichkeit, unter verschiedenen Universitäten auswählen zu können. „Ich habe mit Trainern vieler Universitäten telefoniert. Am Ende war der persönliche Eindruck, aber auch der Ort der Uni für mich ausschlaggebend“, sagt Finja Duden, „ich habe mich für Florida entschieden, weil das Wetter dort auch in den Wintermonaten gut ist. So habe ich das ganze Jahr über beste Trainingsmöglichkeiten.“

Duden spielt seit acht Jahren Golf. Ihr Vater Felix nahm sie damals mit auf den Platz des GC Schwarze Heide Kirchhellen. Aus dem Hobby wurde Leidenschaft und aus dem Spiel wurde Sport, als sie vor vier Jahren zur NRW-Kadersichtung eingeladen wurde und in den Fokus der Talentförderung geriet. „Von da an habe ich richtig Feuer gefangen“, sagt Duden.

Finja Duden unterzeichnet den Vertrag für ihr Stipendium am Eckerd College in St. Petersburg, Florida, USA. Foto: Duden

In den letzten vier Jahren verbesserte sich die junge Kirchhellenerin enorm. Über die Clubmannschaft in der Schwarzen Heide wechselte sie zum Bundesligateam nach Hannover. Der Ehrgeiz, sich weiter verbessern zu wollen, führt sie jetzt in die USA. Dort gibt es gute Trainer, die schönsten und anspruchsvollsten Anlagen. Golf hat in den Vereinigten Staaten den Status eines Volkssports. Das untermauern auch die Zahlen: Gut die Hälfte aller weltweiten Golfplätze liegen zwischen New York und Los Angeles, 25 Millionen Amerikaner schwingen regelmäßig den Golfschläger.

Für junge Kirchhellenerin geht ein Traum in Erfüllung

Für Finja Duden sind die USA noch Neuland, auch wenn sie dort mit der Familie schon zwei Urlaube verbracht hat. In Florida war sie noch nie. „Ich bin unheimlich gespannt, wie es dort ist“, so Duden. Die Kirchhellenerin wird am Eckerd College in St. Petersburg studieren und trainieren. Im Freshman-Jahrgang wird sie im Studentenheim ihr Zimmer mit einer Irin und einer Schwedin leben. Das College-Team, das in der Sunshine State Conference antritt, wird neben US-Amerikanerinnen durch eine Japanerin und eine Engländerin komplettiert.

Duden weiß, dass sie sich sportlich stetig verbessern muss, um dauerhaft für das College spielen zu können. Dazu gehören die schulischen aber auch sportlichen Leistungen. Und die lassen sich im Golf leicht messen. Finja Duden bewarb sich mit einem durchschnittlichen Score von 75,7 Schlägen pro Runde. Den gilt es nun, sukzessive zu verbessern. Zum Vergleich: Die aktuell beste Golferin der Welt – Nelly Korda (USA) liegt in diesem Jahr bei 70,2.

Finja Duden Foto: Felix Hoffmann

Das ist für Finja Duden natürlich kein Maßstab, die Kirchhellenerin will sich bei allem Ehrgeiz die notwendige Zeit zur Eingewöhnung in den USA geben. „Ich werde mich umstellen müssen. Das Gras ist anders, die Plätze oft anspruchsvoller. Aber auch wenn vieles für mich neu sein wird, ich habe riesige Lust auf diese Herausforderung. Für mich geht ein Traum in Erfüllung.“

Der GC Schwarze Heide hat schon eine Profigolferin hervorgebracht

Finja Duden ist nicht die erste Spielerin des GC Schwarze Heide, die in den USA ihr golferisches Glück versucht. Caroline Masson machte in Kirchhellen ihre ersten Schritte im Golfsport. Die Gladbeckerin schaffte 2013 den Sprung in die stärkste Damengolf Profitour (Ladies PGA), holte dort bislang 31 Top-Ten-Resultate und vertrat Deutschland bei den Olympischen Spielen in Rio (2016) und Tokio (2021).

