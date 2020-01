Bottroper Tennis-Bezirksligisten auf Erfolgskurs

Gleich am ersten Wochenende des neuen Jahres ging es für die Tennisspieler unter dem Hallendach wieder um Punkte. Gleich 14 Partien mit Bottroper Beteiligung standen im TVN Tennis-Zentrum auf dem Programm. Auf Erfolgskurs befinden sich nicht nur die Bezirksliga-Herren der offenen Klasse, sondern auch die Damen 50 aus dem Fuhlenbrock und dem Eigen.

In der offenen Herrenklasse scheinen sich die Bottroper Auswahlteams in der höchsten Spielklasse auf Bezirksebene zu etablieren. Der TC Eigen-Stadtwald fegte zum Jahresstart mit einem 6:0 über den TV Burgaltendorf hinweg, der TV Blau-Weiß verdiente sich dank starker Leistungen in den Doppeln einen 4:2-Sieg über den ETUF. Damit liegen die Teams zur Saisonhalbzeit auf den Plätzen zwei und drei.

Derby der Reserve-Teams

In der A-Klasse kam es derweil zum Derby der Zweitvertretungen. Dabei sorgten die Blau-Weißen schon in den Einzeln dank der Siege von Tom te Heesen, Philipp Behr und Max Rosenke für die Vorentscheidung. In den Doppeln machte dann die Kombination te Heesen/Rosenke den 4:2-Erfolg perfekt. In der Tabelle befinden sich beide Mannschaften nach drei Spieltagen im gesicherten Mittelfeld.

In der Bezirksliga der Herren 30 mischt der TC Eigen-Stadtwald II nach dem 3:3 gegen den TV Burgaltendorf weiter an der Tabellenspitze mit. Carsten Larisch und Marc Bielaczek gewannen ihre Einzel, Mario Borchers und Carsten Larisch sicherten im Doppel das Unentschieden.

Blau-Weiß-Reserve zahlt Lehrgeld

Die neuformierte Mannschaft des TV Blau-Weiß musste hingegen weiter Lehrgeld bezahlen und unterlag auch im dritten Saisonspiel. Gegen den stark besetzten TC Essen-Süd war für Carlos Weitel, Marc Müsseler, Dominik Giese und Dennis Degen nichts zu holen.

In der Parallelgruppe gewann der TC Waldhof II verdient und mit Blick auf den 6:0-Endstand auch deutlich gegen den PSV Essen. Allerdings fielen drei Entscheidungen erst im Match-Tiebreak.

Eine Liga tiefer feierte der TC Feldhausen dank eines 4:2 über den Borbecker TC den ersten Saisonsieg, während sich die „Dritte“ des TC Eigen-Stadtwald dem TC Grün-Weiß Kray mit 2:4 beugen musste. Bei den Herren 50 hat der TC Blau-Gelb Eigen II dank des ersten Saisonerfolges nun gute Chancen auf den Klassenerhalt. Andreas Dargiewicz, Andre Schommers und Stefan Kickum sorgten gegen den Borbecker TC für eine komfortable 3:1-Führung nach den Einzeln. Die Doppel gingen dann aber beide in den Entscheidungssatz, wobei das Duo Planz/Kickum für das 4:2 und damit die Entscheidung sorgten.

Weiße Weste verteidigt

Die Zweitvertretung des TV Blau-Weiß Eigen verteidigte dagegen ihre weiße Weste auch gegen den TC Essen-Süd und gewann mit 4:2. Es war allerdings eine knappe Angelegenheit. Nach den Einzeln und Siegen von Jens Stockhausen und Jörg Leszenski ging es mit einem 2:2 in die Doppel. Hier machten schließlich Stockhausen/Lesczenski und Bloch/Borges den dritten Saisonsieg perfekt. Am 23. Februar geht es gegen den ebenfalls noch ungeschlagenen TC Grün-Weiß Schönebeck um den Gruppensieg.