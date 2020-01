Bottroper Stadtmeisterschaft: „Referees machen klasse Job“

1Michael Schmidt, bei den diesjährigen Fußball-Hallenstadtmeisterschaften gab es eine etwas veränderte Turnierordnung. Einige Spieler hatten wohl einige Schwierigkeiten mit den Regeländerungen. Was ist ihr Eindruck als Turnierleiter?

Wir hatten drei große Änderungen, dazu zählte die Vier-Sekunden-Regel, das Grätsch-Verbot und die letzte Spielminute. Das haben wir im Vorfeld auch den Vereinen mitgeteilt und in unserer Turnierordnung veröffentlicht. Leider haben wohl nicht alle Vereine die Regeländerungen an die Spieler weitergegeben. Das war sehr schade. Die Vier-Sekunden-Regel bereitete den Spielern dabei offenbar weniger Probleme als beispielsweise das Grätsch-Verbot. Angelehnt sind die Änderungen im Übrigen an die Futsal-Regeln.

2Neu waren die Änderungen nicht nur für die Spieler, sondern auch für die Schiedsrichter. Wie haben die Unparteiischen die neuen Regeln Ihrer Meinung nach umgesetzt?

Die Referees haben meiner Ansicht nach einen klasse Job gemacht und genau das umgesetzt, was in der Turnierordnung stand. Die Kritik kam meist von denen, die die neue Ordnung nicht gelesen hatten.

3In diesem Jahr wurde das Frauen-Turnier erstmals parallel zum Turnier der Männer ausgetragen. Soll es diesen Modus auch im kommenden Jahr geben?

Die Fußballerinnen haben wirklich für eine Aufwertung des Turniers gesorgt. Sie haben tollen Fußball gezeigt, waren über die neuen Regeln informiert und es gab so gut wie kein Gemecker. Ich würde es begrüßen, wenn die Frauenmannschaften auch im nächsten Jahr wieder mit dabei wären. Die endgültige Entscheidung werden aber die Fußballerinnen fällen.