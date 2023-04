Bottroper Mannschaften feiern 14 Gruppensiege im Bezirk

Bottrop. In der Winterhallenrunde auf Bezirksebene waren die Bottroper Tennismannschaften erfolgreich. TC Eigen-Stadtwald überragt mit vier Aufstiegen.

Mit der traditionellen Siegerehrung im TVN Tennis-Zentrum an der Essener Hafenstraße ging die Winterhallenrunde 2022/2023 im Tennis-Bezirk 5 Essen/Bottrop zu Ende.

Erstmals wurden auch die Gruppensieger der Jugend-Winterrunde geehrt. Es war bei Kaffee, Kuchen und belegten Brötchen der harmonische Abschluss einer spannenden Meisterschaftsrunde.

416 Spiele – Winterhallenrunde wächst weiter

Insgesamt gingen unter dem Hallendach 177 Mannschaften bei den Erwachsenen und 28 Jugendmannschaften aus Essen und Bottrop an den Start, die sich auf 33 Ligen verteilten. 416 Spiele gingen an der Hafenstraße über die Bühne. „Wir nehmen weiterhin einen Aufschwung wahr“, freute sich Barbara Block-Schulte über die vielen Meldungen für die beliebte Spielrunde. Die Bezirkssportwartin führte gewohnt souverän durch die Siegerehrung und überreichte gemeinsam mit Hansi Bach und Hendrik Hürter aus dem Jugendausschuss die obligatorischen Urkunden sowie die Rosen für die Siegerinnen.

Weitere Berichte zum Tennis in Bottrop

Die Bottroper Vereine waren mit 39 Mannschaften in den Spielklassen bei den Erwachsenen und fünf Jugendteams vertreten. Die Erfolgsquote konnte sich mit 14 Aufsteigern und Gruppensiegern sehen lassen.

Vier Gruppensiege gehen an den TC Eigen-Stadtwald

Insbesondere der TC Eigen-Stadtwald konnte im Winter mit vier Gruppensiegen glänzen. In der offenen Klasse gelang den Herrenteams sogar ein Doppelaufstieg. Die 1. Mannschaft feierte die Rückkehr in die 2. Verbandsliga, die Zweitvertretung zog umgehend nach und sicherte sich ein Ticket für die Bezirksliga.

Die Herren 40 II von der Stenkhoffstraße marschierten souverän durch die Bezirksklasse A und schlagen künftig in der Bezirksliga auf. Darüber hinaus holten auch die U15-Junioren den Gruppensieg in ihrer Spielklasse.

Mehrere Bottroper Vereine waren doppelt erfolgreich

Zwei Aufstiegstickets löste der TC Waldhof. Die Herren setzten sich in der Bezirksklasse C gegen die Konkurrenz durch, die Damen 40 erspielten sich mit einer neuformierten Truppe in der Bezirksklasse A den Gruppensieg. Eine ähnliche Ausbeute gelang auch dem TC VfB Kirchhellen. Das Herrenteam spielt künftig in der A-Klasse, die Damen 30 lösten sogar das Ticket für die Bezirksliga.

Gleich im ersten Anlauf erfolgreich: Die Damen 40 des TC Waldhof sind in die Bezirksklasse A aufgestiegen. Foto: Henning Wiegert

Beim VfL Grafenwald freuten sich die Damen über die Spitzenposition in der Bezirksklasse B und auch die U18-Junioren standen am Ende der Winterrunde ganz oben in der Tabelle. Doppelt erfolgreich war auch der TV Blau-Weiß Bottrop. Die Herren 50 wurden Meister in der Bezirksliga und freuen sich auf die 2. Verbandsliga, die Herren 55 triumphierten in der Bezirksklasse A.

Der TC Feldhausen setzte sich in der Bezirksklasse A mit drei Siegen und einer Niederlage durch. In der Bezirksliga bei den Damen 50 feierte der TC Heide den Gruppensieg, verpasste den Aufstieg jedoch im Entscheidungsspiel gegen die TiG Heegstraße II.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop