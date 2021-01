Bottroper BG geht mit Badminton-Sport an die frische Luft

Die Bottroper BG will ihren Sport mit der Unterstützung durch die Vereine Volksbank an die frische Luft bringen. Im Sommer ist ein Showmatch unter dem Tetraeder geplant.

Bottrop. Im Sommer will die Bottroper BG mit ihrem Sport an die frische Luft. Unter dem Tetraeder ist ein Showmatch im Air-Badminton geplant.

Im kommenden Sommer startet die Bottroper Badminton-Gemeinschaft ein neues Projekt: Air Badminton kommt nach Bottrop. Der Badminton-Sport findet mit der neuen Outdoor-Variante den Weg ins Freie und öffnet sich damit für alle, die Aktivitäten an der frischen Luft lieben – egal ob groß ob klein, ob jung ob alt. Zugleich bietet diese Badminton-Variante die Möglichkeit, das Infektionsrisiko in Corona-Zeiten zu senken und je nach Entwicklung allen sehnsüchtig wartenden Spielerinnen und Spieler eine Option, den Schläger wieder in die Hand zu nehmen.

Möglich wird das Air-Badminton-Projekt für die Bottroper BG durch die Kooperation mit der Vereinten Volksbank. Im Rahmen ihrer Spendengala hatte die Bank aus Bottrop, Dorsten und Kirchhellen die Förderung von Ballsportvereinen ausgelobt. Unter dem Motto „Kugelrund bis oval – was dieses Mal zählt ist der Ball!“, reichte die BBG ihr Projekt ein und erhielt die freudige Nachricht der Zusage. Die Förderung in Höhe von 2000 Euro wird nun in das Air-Badminton-Angebot – zunächst für Kinder und Jugendliche – mit der Anschaffung von Bällen, Netzen und Spielfeldmarkierungen sowie der Schulung von Trainern investiert.

Die passenden Bälle sind erst seit wenigen Monaten erhältlich

Air Badminton ist ein Projekt des Badminton-Weltverbandes, der in Zusammenarbeit mit Universitäten in Asien und Europa nicht nur einen neuen Outdoor-Badmintonball entwickeln ließ, sondern auch Spielformen, Feldgröße, Netzhöhe und Regeln erarbeitete. Das erste Projekt startete im vergangenen Jahr im chinesischen Guangzhou, die wenig windempfindlichen Bälle sind erst seit dem vergangenen Jahr erhältlich.

Die neue Badminton-Variante lässt sich auf nahezu jedem Untergrund spielen – auch auf Sand. Was für Tennis-Fans zur Normalität gehört, ist für alle Freunde des gefiederten Balles eine ganz neue Erfahrung.

Zum Auftakt hat sich die Badminton-Gemeinschaft etwas ganz besonderes überlegt: „Wir möchten ein Showmatch in luftiger Höhe unter dem Tetraeder austragen“, erklärt der 2. Vorsitzende der BBG, Tobias Döring. In den vier Wochen vor den Sommerferien 2021 sollen Kinder und Jugendliche dann auf einer Freifläche in Bottrop Air Badminton an acht Trainingstagen unter der Anleitung von den BBG-Trainern ausprobieren. Ein Turnier am letzten Trainingstag rundet das Projekt ab, bevor der weitere Regelbetrieb für die Mitglieder und weitere Interessierte etabliert werden soll.

