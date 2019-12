Bottroper BG bleibt gegen Mülheim chancenlos

Das Duell mit dem souveränen Spitzenreiter VfB GW Mülheim entwickelte sich dann doch zur befürchteten Klatsche: Die Bottroper BG verlor ihr letztes Oberliga-Pflichtspiel 2019 am Sonntag mit 0:8. Teamchef Matthias Kuchenbecker ist trotz der drohenden Abstiegszone optimistisch, den Klassenerhalt in der restlichen Rückrunde zu stemmen.

Am kommenden Samstag entscheidet sich in der Partie zwischen dem Zweiten Lüdinghausen und dem Vorletzten Wesel II, ob die Bottroper BG die Weihnachtsferien auf einem Abstiegsplatz verbringt. Doch auch wenn es so kommt: Kuchenbecker glaubt an seine Mannschaft.

Die direkte Konkurrenz wartet im Januar

„Der Spielplan passt uns ganz gut, der schwerste Brocken ist ja schon weg. Mit ein bisschen Geduld werden wir die Punkte einfahren“, ist sich der Kapitän sicher. Eine Vorentscheidung fällt schon in den nächsten beiden Begegnungen, wenn es gegen die direkten Konkurrenten Münster (19. Januar) und Wesel (25. Januar) geht.

Am Sonntag sah die Badminton-Gemeinschaft kaum Land und verlor ohne einen einzigen Satzgewinn. „Bei dem Ergebnis hast du natürlich keine Argumente, aber gruselig war es nicht, was wir gespielt haben“, stellt sich Matthias Kuchenbecker vor sein Team. Der Ausfall gleich dreier Stammkräfte schlug schnell durch – immerhin leisteten Marc Schwarz, Maurice Frijns und Co. ordentlich Widerstand. Jetzt legt die BBG kurz die Füße hoch, bevor sie wieder angreift. Matthias Kuchenbecker abschließend: „Für uns zählt diese Saison nur der Klassenerhalt.

Tabelle: Oberliga