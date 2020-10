Die Stadt Bottrop hat auf den Beschluss von Bund und Land reagiert: Ab Freitag sind alle städtischen Sportanlagen bis Ende November gesperrt. Die Fußballer des VfB Bottrop hatten gehofft, ihr für Samstag im Jahnstadion angesetztes Erstrundenspiel im Niederrheinpokal gegen den Oberligisten SC Velbert austragen zu können. Betroffen von der Entscheidung sind auch die Fußballerinnen des SV Rhenania Bottrop sowie der komplette Spielbetrieb der Nachwuchsfußballer.

Die von der nordrhein-westfälischen Landesregierung angekündigte Neufassung der Corona-Schutzverordnung lag dem Bottroper Sport- und Bäderbetrieb (BSB) am Donnerstagmittag zwar noch nicht vor, dennoch informierte das Amt die Bottroper Sportvereine umgehend über die neuen Regelungen.

Betriebsleiter Jürgen Heidtmann lobt disziplinierte Sportvereine

„In den vergangenen Wochen und Monaten haben sich der Sport und die Gesellschaft ein intensives Duell mit einem neuen und unbekannten Gegner geliefert. Das Hinspiel konnten wir gegen das Coronavirus dank einer großartigen, disziplinierten Leistung und vorbildlicher Konzepte – insbesondere in den Sportvereinen – für uns entscheiden“, erklärte BSB-Betriebsleiter Jürgen Heidtmann in der Mitteilung an die Sportvereine und ergänzte: „Doch das war leider nur ein Teilerfolg.“

Weiter heißt es: Die städtischen Sportplätze, Sporthallen und Bäder bleiben im Sinne des Infektionsschutzes bereits ab Freitag, 30. Oktober, bis auf weiteres für den Trainings-, Wettkampf- und Freizeitbetrieb geschlossen. Diese Regelung gilt mindestens bis zum 30. November 2020. Eine Ausnahme existiert lediglich für den regulären Schulsportunterricht.

Vorzeitige Saisonpause für Bottrops Fußballer

Aufgrund dieser Entscheidung mussten auch die letzten noch verbliebenen Sportveranstaltungen abgesagt werden. Dazu gehört auch das Erstrundenspiel des VfB Bottrop im Niederrheinpokal, das am Samstag im Jahnstadion stattfinden sollte. Das Spiel gegen den Oberligisten SC Velbert muss zu einem späteren Zeitpunkt - wahrscheinlich erst im kommenden Jahr - nachgeholt werden.

Betroffen sind auch die Fußballerinnen des SV Rhenania Bottrop. Der Bezirksligist sollte am Samstag - ebenfalls in der ersten Runde des Niederrheinpokals - den Landesligisten SV Rosellen im Blankenfeld empfangen. Auch dieses Spiel muss abgesagt und nachgeholt werden. Der städtischen Entscheidung zuvor kam der SV Fortuna Bottrop, der sein für Samstag angesetztes Pokalspiel gegen die Sportfreunde Baumberg bereits am Mittwoch absagte.

Mehr Nachrichten aus dem Bottroper Amateurfußball

Mehr Sportnachrichten aus Bottrop

Mehr Nachrichten zum Frauenfußball aus Bottrop

Mehr Spielberichte zum Frauenfußball aus Bottrop