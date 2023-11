Bottrop: Alle Infos zur Hallenstadtmeisterschaft 2024

Bottrop. Das Jahr 2024 beginnt gleich mit einem Knaller. Bottrops Fußballer ermitteln ihren Hallenstadtmeister. Hier gibt`s alle Infos zum Budenzauber:

Die Freunde des Budenzaubers können sich den 6. und 7. Januar dick im Kalender anstreichen. Denn an diesen Tagen werden Bottrops Fußballmannschaften in der Dieter-Renz-Halle den neuen Hallenstadtmeister unter sich ausspielen.

Die Hallenstadtmeisterschaft beginnt am Samstag mit den Vorrundenspielen. Schon im Oktober wurden die drei Gruppen ausgelost. Dabei wurden die 15 teilnehmenden Vereine zunächst in drei Lostöpfe eingeteilt. Die drei Bottroper Bezirksligisten VfB Bottrop, Rhenania Bottrop und Fortuna Bottrop kamen in die Töpfe A bis C. Genauso wurde mit den A-Kreisligisten VfB Kirchhellen, VfL Grafenwald und BW Fuhlenbrock verfahren.

Herausgekommen sind bei der Auslosung drei Gruppen, die einen spannenden Verlauf versprechen. Losfee Ute Behrmann hat folgende Gruppen ermittelt:

Gruppe A

VfB Bottrop

VfL Grafenwald

Hobbyliga Bottrop

SV 1911 Bottrop

Sportfreund 08/21

Gruppe B

Fortuna Bottrop

VfB Kirchhellen

SV Vonderort

VfR Polonia Ebel

TSV Feldhausen

Gruppe C

Rhenania Bottrop

BW Fuhlenbrock

Dostlukspor Bottrop

Welheimer Löwen

FC Bottrop

Diesmal keine Hallenstadtmeisterschaft der Frauen

Eine Hallen-Stadtmeisterschaft der Frauen wird in diesem Jahr nicht von der Fachschaft Fußball ausgetragen. Die Begründung: Nachdem der VfB Bottrop seine Mannschaft aus dem Spielbetrieb zurückgezogen hat, sind nicht mehr genügend Teilnehmer vorhanden. Nebeneffekt: Die Stadtmeisterschaft kann kompakter an nur zwei Tagen ausgetragen werden.

Novum: Spiele werden live ins Internet übertragen

Erstmals in der Geschichte der Bottroper Hallenfußball-Stadtmeisterschaft werden alle Spiele durch das Organisationsteam und die WAZ live im Internet übertragen. Damit haben auch Urlauber, Erkrankte oder anderweitig Verhinderte die Möglichkeit, sich über den Verlauf des Budenzaubers zu informieren.

Dieser Text wird laufend aktualisiert. Demnächst finden Sie hier den Spielplan und alle anderen Neuigkeiten zu den Hallen-Stadtmeisterschaften 2024.

Rückblick - Das war die Hallenstadtmeisterschaft 2023

