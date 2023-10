Bocholt. Zweimal musste der VfB Bottrop bei der DJK TuS Stenern einem Rückstand hinterherlaufen. Am Ende gab es aber keinen Zweifel am verdienten Sieg:

Der VfB Bottrop benötigte am Sonntag etwas Zeit, um sich seinen Gegner zurechtzulegen. Am Ende wurde der Tabellenführer seiner Favoritenrolle aber gerecht und siegte bei der DJK TuS Stenern trotz eines zweimaligen Rückstandes souverän mit 6:2 (2:2).

Can Ucar hatte Kleinigkeiten, die er am Spiel seiner Mannschaft auszusetzen hatte, der Trainer des VfB Bottrop schloss aber mit einem positiven Fazit: „Um so länger die Partie gedauert hat, desto überlegener waren wir. Wir hätten am Ende auch sieben, acht oder neun Tore erzielen können.“ Dass sein Team in der ersten Halbzeit auch Schwachstellen offenbarte, war Ucar bewusst. Überbewerten wollte er sie aber nicht: „Uns muss klar sein, dass unsere Gegner immer wieder zu Chancen und Toren kommen. Wichtig ist nur, dass wir darauf die richtigen Antworten finden.“

Eine Antwort benötigten die Bottroper am Sonntag schon nach wenigen Sekunden. Denn die DJK TuS Stenern nutzte schon den ersten Angriff des Spiels. Die Bocholter schlugen einen langen Ball auf die linke Außenbahn, die Hereingabe nutzte Noah Schweckhorst zum 1:0. Der Puls der meisten Bottroper lag da noch im zweistelligen Bereich.

Zuckerpass leitet den Ausgleich für den VfB Bottrop ein

Verunsichert zeigte sich der Spitzenreiter jedoch nicht. Und nur vier Minuten später leitete Kapitän Kudret Kanoglu den Ausgleich ein. Ahmet Jemail nahm seinen Zuckerpass auf, setzte sich auf der rechten Außenbahn durch und passte auf Yusuf Allouche, der das Leder aus kurzer Distanz ins Bocholter Tor beförderte.

Fußball : Blitz-Tor bringt VfB Bottrop in Bocholt nicht aus der Spur

: Blitz-Tor bringt VfB Bottrop in Bocholt nicht aus der Spur Fußball : 5:0 gegen Suderwick: Rhenania Bottrop setzt Siegesserie fort

: 5:0 gegen Suderwick: Rhenania Bottrop setzt Siegesserie fort Fußball : TV Jahn Hiesfeld - Fortuna Bottrop 0:5

: TV Jahn Hiesfeld - Fortuna Bottrop 0:5 Fußball : VfB Kirchhellen - SV Horst-Emscher 08 II 5:1

: VfB Kirchhellen - SV Horst-Emscher 08 II 5:1 Fußball : VfL Grafenwald - SG Preußen Gladbeck 0:1

: VfL Grafenwald - SG Preußen Gladbeck 0:1 Fußball: BW Fuhlenbrock - SF Königshardt II 2:1

Der VfB versuchte in der Folge, den Gastgeber früh unter Druck zu setzen. Die Bottroper liefen früh an, störten die Bocholter schon in deren Strafraum. Doch wirklich effektiv war das noch nicht. Stenern konnte sich immer wieder aus den Drucksituationen befreien und spielte nach Ballgewinnen auch mutig nach vorn. Belohnt wurde das in der 25. Minute mit der erneuten Führung. Torschütze Kevin Sailer nutzte seinen Freiraum vor dem Sechzehner und traf trocken zum 2:1.

An den Kräfteverhältnissen änderte das aber nichts. Der VfB hatte viel Ballbesitz und spielte sich einige Chancen heraus. In der 39. Minute gelang dann zum zweiten Mal der Ausgleich. Delowan Nawzad verlängerte einen Schnittstellenpass mit der Hacke auf Ahmed Jemail, der tankte sich auf der rechten Seite durch und schloss konsequent ab. Ein sehenswerter Treffer.

Einwechslungen zeigen in der zweiten Halbzeit schnell Wirkung

Ucar reagierte in der Halbzeitpause, brachte mit Peter Heinz und Murat Berbero zwei neue Kräfte, die gleich im Spiel waren und für Belebung sorgten. Nach 54 Minuten gelang dem VfB dann der Führungstreffer durch Delowan Nawzad, der einen Eckball von Kudret Kanoglu über die Torlinie köpfte.

Von Stenern war im Anschluss nicht mehr viel zu sehen. Bottrop machte das Spiel und nutzte seine Dominanz nach 75 Minuten zum vierten Treffer. Erneut war Nawzad erfolgreich. Das 4:2 kam der Vorentscheidung gleich. Der VfB Bottrop durfte in der Schlussphase noch zwei weitere Treffer durch den erst kurz zuvor eingewechselten Hüssein El-Moussa feiern.

Can Ucar würdigte die Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit mit einem Lob: „Wir waren viel wacher, waren griffiger im Zentrum und absolut überlegen.“ Das Spiel habe auch wichtige Aufschlüsse gebracht: „Heute hat mich einiges an die Niederlage gegen Fortuna Bottrop erinnert. Die Jungs müssen verinnerlichen, dass wir dem Gegner nicht zu viele Räume geben dürfen.“

Weiter geht es für die Schwarz-Weißen am kommenden Sonntag mit einem Heimspiel. Der VfB empfängt dann mit TuB Bocholt den Tabellenelften der Bezirksliga. Anstoß im Jahnstadion ist um 15.15 Uhr.

Weitere Berichte aus dem Bottroper Sport

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop