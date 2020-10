Der Tabellendritte der Fußball-Kreisliga A, Sarajevo Oberhausen, erwartet am Sonntag den Vierten BW Fuhlenbrock. Beide Teams sind super in die Saison gestartet. Aufsteiger BW erwartet einen heißen Tanz auf roter Asche.

Drei Ausfälle bei Fuhlenbrock

Nicht dabei sein werden Torwart Robin Göbler, Julian Kowalski und Kevin Lämmel, die verletzungsbedingt ausfallen. Doch das ficht das Trainergespann Demir/ Tappeser nicht an.

„Wir haben zum Glück einen sehr ausgeglichen besetzen Kader, wir müssen und wir können Ausfälle kompensieren, das hat die Mannschaft drauf“, bringt es Demir auf den Punkt, um mit einem Augenzwinkern forzufahren: „Ich will ja hier keine typischen Fußballphrasen dreschen, aber für uns als Aufsteiger ist es wirklich so, dass wir aktuell von Spiel zu Spiel denken und den positiven Start einfach nutzen wollen. Die Stimmung in der Mannschaft ist gut und unser Ziel ist ganz einfach: wir wollen mit dem Abstieg nichts zu tun haben.“ Und da ist sein Team offenbar auf einem guten Weg.

Weitere Berichte über den Sport in Bottrop lesen Sie hier.