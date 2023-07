Blau-Weiß Bottrop: Wilczok-Pokal startet mit 116 Meldungen

Bottrop. Das Traditionsturnier beim TV Blau-Weiß Bottrop wird in 14 Konkurrenzen ausgetragen. Wer die Favoriten auf die Titel in den Klassen sind.

Seit den 80er Jahren hat der Ernst-Wilczok-Pokal beim TV Blau-Weiß Bottrop alle zwei Jahre seinen festen Platz im Tenniskalender.

Nach dem coronabedingten Ausfall vor zwei Jahren feiert des Traditionsturniers im Stadtgarten nun sein Comeback. Die Veranstalter liegen mit 116 Meldungen im Soll. Es kommen 14 Konkurrenzen zur Austragung.

TV Blau-Weiß Bottrop freut sich auf neun spannende Turniertage

„Wir freuen uns auf sportliche und spannende Tage auf unserer Anlage. Es ist schön, dass sich wieder so viele Spielerinnen und Spieler angemeldet haben. Das Flair dieses Turniers war immer etwas besonderes und das wird auch in diesem Jahr so sein. Wir laden die Bottroper Tennisgemeinde ganz herzlich auf unsere Anlage ein“, äußert sich Vereinspräsidentin Alina Degen vor dem Turnierstart am heutigen Samstag. Neun Turniertage sind angesetzt. Die Turniersieger werden am 30. Juli ermittelt.

Hauptsponsor des Traditionsturniers ist auch diesmal die Sparkasse Bottrop. „Nur dank dieser großartigen Unterstützung können wir auf das Nenngeld verzichten, sogar die Bälle stellen und dieses Turnier für die Bottroper Tennisspielerinnen und Tennisspieler auf die Beine stellen“, weiß Degen, die gemeinsam mit ihrem Helferteam die Turnierleitung stellt und nach Meldeschluss, Auslosung und Terminplanung die ersten Hürden bereits gemeistert hat.

Gruppenmodus verspricht viele Spiele

Mit 116 Meldungen bewegt sich die Resonanz auf dem Niveau der vergangenen Auflagen. Um möglichst viele Konkurrenzen zur Austragung zu bringen, trafen die Organisatoren die Entscheidung verstärkt auch auf Gruppenspiele zu setzen. Für die Aktiven bedeutet das einen attraktiven Turniermodus mit vielen Einsätzen.

Das Herrenfeld der offenen Klasse wird von Jan Mirau angeführt, seine ärgsten Konkurrenten heißen Niklas Meier, Frank Zwickl und Patrick Louven. Bei den Damen hat Lara Danielowski in einer Vierergruppe die Favoritenrolle inne.

Das Feld bei den Herren 50 ist am stärksten besetzt

Am stärksten besetzt ist die Altersklasse 50 bei den Herren. Im Einzel umfasst das Feld 22 Spieler, Alexander Loipfinger geht als Nummer eins der Setzliste in das Turnier. In der Doppelkonkurrenz spielen zwölf Paarungen um den Titel. Bei den Damen überrascht das Feld in der Altersklasse 40 mit immerhin elf Meldungen. Insgesamt wird in 14 Konkurrenzen von der offenen Klasse bis zur Altersklasse 70 bei den Herren aufgeschlagen.

Am Samstag und Sonntag steigen die ersten Spiele jeweils ab 11 Uhr, unter der Woche ist die erste Runde jeweils ab 16 Uhr angesetzt. Dann laden spannende Spiele und die schöne Atmosphäre zum Verweilen auf der Tennisanlage im Stadtgarten ein.

