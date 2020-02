BKB-Cup: Hannah schlägt den Weltmeister

Bottrop. Schülerin lässt Olaf Thon keine Chance. Der 40. BKB-Cup fesselte am Final-Friday die Zuschauer, Schüler und Lehrer in der Berufsschulhalle.

560 Spiele hat er als Profifußballer gemacht und dabei 117 Tore erzielt. Am Freitag wurde jedoch deutlich, warum Andreas Brehme den Elfmeter schießen musste, der Deutschland 1990 zum Fußball-Weltmeister machte: Olaf Thon verballerte beim BKB-Cup nämlich schon seinen zweiten Versuch beim „Schlag den Weltmeister“. Der Ball kullerte flankiert von den johlenden Rufen der Zuschauer links am leeren Tor vorbei. Das Traditionsturnier des Bottroper Berufskollegs hatte in seiner 40. Auflage einen neuen Programmpunkt, der das 1000-köpfige Publikum bei Laune hielt und es auf die anschließenden Finalspiele einstimmte.

Das sechstägige Turnierspektakel in der Sporthalle der Berufsschule lockte am Freitag einmal mehr den ehemaligen Weltmeister an die Gladbecker Straße. Der „Dauerkarten-Inhaber“ zeichnete an der Seite von Oberbürgermeister Bernd Tischler diesmal nicht nur die Sieger aus, sondern war Hauptprotagonist beim „Schlag den Weltmeister“: Aus 30 Metern Entfernung musste der Ball im leeren Tor untergebracht werden.

Schon der zweite Versuch verfehlt das Ziel

Thon schied schon in der zweiten Finalrunde aus, gratulierte brav der Siegerin Hannah Wozniczak und spendete den Betrag, den er für den dritten Platz erhielt, gleich an den Sieger des Frauenfinales weiter. Was den Ex-Profi, den Oberbürgermeister und viele andere Gäste aus Politik und Gesellschaft an diesem Final-Friday imponierte, waren weniger die fußballerischen Darbietungen der Schüler und Lehrer, sondern vielmehr die Reibungslosigkeit, in der alle Beteiligten die Großveranstaltung über die Bühne brachten.

Im letzten Jahr hatte das Turnier aufgrund einer undichten Hallendecke abgesagt werden müssen. Rolf Briele, Lehrer des Berufskollegs und Mitglied im Orga-Team, freute sich auch deshalb über die erfolgreiche Fortsetzung: „Das Turnier wieder in Schwung zu bringen, war nicht einfach, aber es ist gelungen.“ Anteil daran hatten maßgeblich die Schüler. „40 Nationalitäten sind hier an der Schule vertreten, das war wieder einmal ein perfektes Miteinander“, so Briele. Sein Mitstreiter im Orga-Team, Thomas End, unterstrich das noch einmal: „Dieses Turnier ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Schulkultur. In diesem Projekt gestalten die Schüler zusammen mit den Lehrern eine außergewöhnliche Woche.“ End schwitzte nicht nur im Orga-Team, sondern auch im Fußballtrikot. Das zahlte sich ebenfalls aus.

Lehrerinnen unterliegen im Finale

Bottrop Rekordgewinn Der BKB-Cup schaffte es auch diesmal, den Spaß mit dem Sinnvollen zu verbinden. Der Erlös wird an die Jugendhilfe überwiesen. Auch aus dieser Perspektive verliefen die Turniertage optimal. „Den genauen Betrag kennen wir erst, wenn alles eingesammelt ist und ein Strich darunter gemacht wurde“, stellte Thomas End klar. Sein Kollege Rolf Briese ergänzte mit Blick auf den bisherigen Bestwert von 7000 Euro aber: „Ich glaube, dass wir den Rekord in diesem Jahr knacken. Neben den Schülern und Lehrern haben sich auch die Sponsoren und Gönner richtig ins Zeug gelegt.“

Das Lehrer-Team verpasste zwar das Finale, setzte sich aber im Spiel um Platz drei deutlich gegen die Klasse 4G19A durch. Im Finale der Jungs standen sich schließlich Elektroniker (EL19A) und Verfahrensmechaniker (VM18A) gegenüber. Die Elektroniker siegten angeführt von den beiden Bezirksliga-Kickern Delowan Nawzad und Marvin Stanczyk (VfB Bottrop) deutlich mit 6:1. Auch die Lehrerinnen des Berufskollegs begegneten ihren Schülerinnen sportlich auf Augenhöhe. Das Team schaffte es bis ins Finale, biss sich dort aber an der Klasse 2G18B die Zähne aus. Die reguläre Spielzeit endete ohne Torerfolg und auch das anschließende Neunmeter-Schießen brachte nicht sofort die Entscheidung. Drei Durchgänge waren nötig, bis die Schülerinnen letztlich den Turniersieg für sich verbuchten.