Bezirksmeisterschaft: Alle Bottroper holen sich Edelmetall

Hörstel Der U11-Nachwuchs des JC 66 Bottrop trumpfte bei den Bezirksmeisterschaften in Hörstel groß auf. Alle Starter holten Gold, Silber oder Bronze:

Der JC 66 Bottrop kehrte mit einer kuriosen und beeindruckenden Bilanz von den U11-Bezirksmeisterschaften in Hörstel zurück. „Dass sich tatsächlich alle gestarteten Kämpferinnen und Kämpfer eine Medaille umhängen können, das ist schon ein starkes Ergebnis“, lobte Nachwuchstrainer Sven Helbing seine Schützlinge.

Zusammen mit seinem Trainerkollegen Kai Strietzel betreute Helbing das „kleine“ Team, die U11er bei den Bezirksausscheidungen, die schließlich für diesen Altersbereich die höchste zu erreichende Stufe darstellen. „Trotz der vielen Ausfälle haben wir noch zehn Medaillen nach Bottrop geholt. Das ist stark“, so Kai Strietzel.

Die Trainer freuten sich über die drei Bezirksmeister und Bezirksmeisterinnen Tamina Miglus, Louisa Schneider und Leon Martin. Vizetitel sicherten sich Stella Merkulov, Hannah Pachmann, Mathilda Zimmer und Mirko Balzer. Amelie Semrau, Jule Piffko und Dean Lütjens landeten auf dritten Plätzen und gewannen Bronze.

Leon Martin überzeugt trotz fehlender Wettkampferfahrung

„Mit den vier Kranken, die nicht dabei sein konnten und einigen sehr knappen Ergebnissen wäre vielleicht sogar noch der ein oder andere Titel mehr drin gewesen. Aber man muss auch sagen, dass der Bezirksmeistertitel beispielsweise von Leon Martin bei seinem erst dritten Judoturnier eine tolle Überraschung ist“, zeigte sich Helbing durchaus zufrieden mit dem Abschneiden der kleinen Piraten.

Leon Martin holte sich in Hörstel den Titel, Dean Lütjens belegte Platz drei. Foto: Fremdbild

Um den Kampfnachwuchs ist beim JC also niemandem bange, das Coronaloch scheint überwunden und die Jungen drängen in die Spitze. Zur Belohnung holt Trainer Sven Helbing gleich zwei Sportler in die Leistungsgruppe des JC 66 Bottrop, die Wettkampfgruppe. Helbing: „Hier wird etwas spezieller trainiert und die Verbindlichkeit ist auch höher. Aus unserer jungen Leistungsgruppe sind jetzt viele im U15- und U18-Bereich erfolgreich. Das Konzept passt also gut und die Kids können sich optimal entwickeln.“

Für die U11 gibt es nun erstmal eine Kampfpause. Das heißt, fleißig trainieren und sich auf die Bundesliga freuen. Schließlich kann man sich da Vieles abschauen. Die Frauen des JC 66 starten schon am 16. März in die Saison und werden dort unter anderem von den vielen Medaillengewinnerinnen und Medaillengewinnern der U11-Bezirksmeisterschaften angefeuert.

Weitere Berichte aus dem Bottroper Sport

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop