Dreiband 1. Bundesliga BC Weywiesen will als Deutscher Meister in den Mai tanzen

Bottrop. Vor dem letzten Doppelspieltag führt Bottrop die 1. Bundesliga mit zwei Punkten Vorsprung an. Verfolger BC International Berlin kommt am Sonntag.

Nach dem Double im Vorjahr kann das Billardcenter Weywiesen an diesem Wochenende seiner Sammlung einen weiteren Titel hinzufügen. Am abschließenden Doppelspieltag der 1. Bundesliga geht es darum, den Zwei-Punkte-Vorsprung auf Verfolger BC International Berlin zu verteidigen und den Deutschen Meistertitel zu holen. Der Konkurrent wird am Sonntag im direkten Duell alles daransetzen, das zu verhindern. Die Berliner wollen die Heimreise in die Hauptstadt nicht mit leeren Händen antreten.

„Natürlich gehen wir die letzten beiden Spiele in Bestbesetzung an“, sagt Markus Wirgs. Der Sportliche Leiter des BC Weywiesen blickt den anstehenden Heimspielen gegen den bereits als Absteiger feststehenden Tabellenvorletzten 1. BC Magdeburg (Sa., ab 14 Uhr) und den BC International Berlin (So., ab 11 Uhr) mit Freude entgegen.

BC Weywiesen geht in Topaufstellung in die beiden Endspiele

In beiden Partien werden die Bottroper vom siebenfachen Weltmeister Torbjörn Blomdahl angeführt. Roland Forthomme, Thorsten Frings und Christian Rudolph komplettieren das Quartett, das den Titelgewinn perfekt machen soll. Es wäre nach dem Erfolg 2022 der zweite Meistertitel in Folge.

„Wir wollen uns die Butter jetzt natürlich nicht mehr vom Brot nehmen lassen“, sagt Wirgs. Und niemand im Bottroper Lager möchte sich mit dem Gedankenspiel beschäftigen, dass alles noch schief gehen könnte. Denn den Sonntag wollen die Bottroper auch dazu nutzen, einen rauschenden Saisonabschluss zu feiern. „Neben unserer Erstliga-Mannschaft waren noch andere Teams sehr erfolgreich, auch die wollen wir an diesem Tag auszeichnen“, so Wirgs. Dann soll gegrillt und in den Mai getanzt werden.

