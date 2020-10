Bis zum fünften Spieltag mussten die Dreiband-Bundesligaspieler des BC Weywiesen Bottrop warten, um endlich den ersten Sieg der Saison zu feiern. Ihrem aufgestauten Frust ließen sie gegen den BC AGB Xanten dann aber freien Lauf und siegten klar und deutlich mit 8:0.

„Wir sind mit Xanten nun die einzige Mannschaft, die schon fünf Spiele absolviert hat. Alle anderen Partien des Spieltags wurden aufgrund des Coronavirus abgesagt“, so Bottrops Christian Rudolph, der den Sieg als „sehr wichtig“ bezeichnet, da Xanten durchaus ein Abstiegskandidat sei, Weywiesen bisher aber „ja auch nicht so viele Punkte geholt“ hatte.

BC Weywiesen Bottrops Torbjörn Bloemdahl legt eine 14er-Serie hin

Der Schwede Torbjörn Blomdahl, mehrfacher Welt- und Europameister tat sich laut Rudolph gegen Xantens Huub Wilkowski „am Anfang etwas schwer, kam dann aber rein“. Nach einer 14-er Serie hatte er sich so einen großen Vorsprung herausgearbeitet, dass der 2:0-Sieg am Ende doch ungefährdet war.

Das gelang auch Rudolph gegen Xantens Roger Liere. „Ich habe super angefangen. Mein Gegner hat begonnen mit zwei und hat dann einen leichten ausgelassen. Das habe ich direkt mit elf bestraft und in der nächsten Aufnahme noch einmal mit drei. So hatte ich schon einen super Vorsprung“, so Rudolph. Die Führung ließ er sich nicht mehr aus der Hand nehmen, auch wenn er mit seinem eigenen Spiel gar nicht so zufrieden war: „Insgesamt war es mäßig, am Ende war etwas die Luft raus. Ich bin auch sehr abhängig von der Atmosphäre. Xanten hat wirklich unter Wert gespielt und hatte einen schlechten Tag“, sagt Rudolph.

Denn auch Tom Löwe und Jens Eggers hatten keine Probleme. Löwe traf mit Jack van Peer auf einen Spieler, der an dem Tag große Probleme offenbarte, sodass Löwe leichtes Spiel hatte. Eggers lag gegen Dirk Harwardt die ganze Zeit in Front, konnte sich aber nie komplett absetzen. Dennoch reichte es zum 2:0-Erfolg, durch den die Bottroper nun auf dem siebten von zehn Plätzen stehen.

BC Weywiesen Bottrop - BC AGB Xanten 8:0

Torbjörn Bloemdahl 50 Bälle, 26 Aufnahmen, 14 Höchstserie, 1,923 Generaldurchschnitt - Huub Wilkowski 24 Bälle, 26 Aufnahmen, 6 HS, 0,923 GD - 2:0

50 Bälle, 40 Aufnahmen, 5 HS, 1,250 GD - Dirk Harwardt 33 Bälle, 40 Aufnahmen, 4 HS, 0,825 GD Gesamt BC Weywiesen Bottrop 200 Bälle, 150 Aufnahmen, 1,333 GD - BC AGB Xanten 119 Bälle, 150 Aufnahmen, 0,793 GD - 8:0

Auch die zweite und die vierte Mannschaft holen Siege

Die zweite Mannschaft sicherte sich in der 2. Bundesliga mit 6:2 über die BG Coesfeld ebenfalls einen Sieg. Lediglich Markus Dömer musste sich seinem Gegner Andreas Niehaus geschlagen geben. Siege holten Jörg Ikenmeyer gegen Jörg Schertl, Tobias Bouerdick gegen Carsten Lässig und Dirk Wörmer gegen Hubert Hellenkamp. Somit bleibt die zweite Mannschaft der Bottroper dem Spitzenreiter BC Elfenbein Höntrop auf den Fersen und liegt auf Rang zwei.

Die vierte Mannschaft des BC Weywiesen gewann in der Oberliga mit 5:3 gegen GT Buer III. Sie liegt somit aktuell auf dem vierten von sieben Plätzen. Spitzenreiter in der Liga ist die dritte Mannschaft Weywiesesns, die den BG Coesfeld wiederum mit 6:2 schlug.

Die fünfte Mannschaft musste sich in der Landesliga Herne-Stamm mit 2:6 geschlagen geben und ist Schlusslicht.

