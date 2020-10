Badminton-Landesverband lässt wichtigste Frage noch offen

Der Badminon-Landesverband Nordrhein-Westfalen hat aufgrund der steigenden Corona-Fallzahlen alle Verbandsturniere bis Jahresende abgesagt, überlässt seinen Vereinen aber die Entscheidung, ob weiterhin Ligaspiele ausgetragen werden. Die Bottroper BG und der BC 89 Bottrop wissen noch nicht, wie sie darauf reagieren sollen.

„Im gesamten Bundesgebiet, aber vor allen Dingen auch in Nordrhein-Westfalen, steigen die Inzidenz-Zahlen der Corona-Pandemie. Einzelne Städte haben bereits Einschränkungen für den Sport angeordnet, die zum Teil deutlich über die aktuelle Coronaschutzverordnung der Landesregierung hinausgehen. Daher hat das Präsidium die Entscheidungen zur Frage der Fortführung des Spielbetriebs getroffen“, heißt es in der Mitteilung des Landesverbandes.

In einer Online-Sitzung wurde am Sonntag beschlossen, alle Verbandsturniere bis zum Ende des Jahres abzusagen. Keine generelle Entscheidung wurde über den Liga-Spielbetrieb getroffen. Der Verband lässt seinen Vereinen die Möglichkeit, unter den bereits bestehenden Auflagen zu entscheiden, ob Ligaspiele ausgetragen werden können oder nicht.

Bottroper BG spricht sich für eine Saisonunterbrechung aus

Der Vorstand der Bottroper BG sieht die Mitteilung des Verbandes kritisch, vor allem, weil noch eine Frage ungeklärt ist: „Was passiert am Ende der Saison?“, fragt der Vorsitzende Michael Fischedick, „müssen dann Mannschaften absteigen, weil sie aus Vorsicht Spiele abgesagt haben?“ In der Sache sei die BBG auf einer Linie mit dem Verband: „Im Vorstand sind wir der Meinung, dass die Saison unterbrochen werden sollte. Wir werden diese Entscheidung in unserem Verein aber nicht im Alleingang treffen. Wir fragen gerade das Meinungsbild in unseren Teams ab und werden uns am Mittwoch äußern, wie wir mit der Situation umgehen.“

Beide Bottroper Vereine hoffen auf uneingeschränkte Trainingsmöglichkeiten

Wichtig ist der Bottroper BG die Unterscheidung zwischen Spiel- und Trainingsbetrieb. Letzteren wollen die Bottroper nur ungern einstellen. Fischedick: „Im Training sind Hygienebestimmungen leichter umzusetzen als in Ligaspielen. Es wäre schade, wenn wir nicht mehr trainieren dürften.“

Auf dem selben Standpunkt steht auch der BC 89 Bottrop. „Wir hoffen, dass die noch offenen Fragen bis zum Wochenende geklärt sind“, sagt Andreas Muralter. Spiele absagen, werde der BC 89 jetzt noch nicht: „Wir diskutieren das intern, .“ Zeitgleich ist die Partie der Bottroper BG bei Union Lüdinghausen III angesetzt.

