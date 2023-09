B-Kreisliga: Dostlukspor ist spitze - Polonia Ebel klettert

Bottrop. Erfolgreiches Wochenende für Bottrops B-Kreisligisten: Fünf Teams feiern Siege. Dostlukspor Bottrop untermauert dabei seinen Aufstiegsanspruch:

Dostlukspor Bottrop marschiert in der Kreisliga B2 weiter vorweg und kommt seinem Ziel einen Schritt näher. Immer besser zurecht kommt auch der FC Bottrop. In der Staffel B1 klettert der immer noch ungeschlagene VfR Polonia Ebel auf den dritten Tabellenplatz. Die Spiele mit Bottroper Beteiligung in der Übersicht:

SV Vonderort – Hibernia Alstaden 4:6

Schon am Donnerstag waren die Vonderorter „Wienberg-Löwen“ im Einsatz. Dabei nahm ein wahres Torfestival für den SVV allerdings kein gutes Ende. So musste sich die Elf von SV-Coach Mike Schweitzer trotz vier erzielter Tore mit 4:6 (2:2) geschlagen geben. Spieler des Spiels aufseiten der Vonderorter war Calvin Posadowsky, der alle vier Tore erzielte.

Zunächst egalisierten die Bottroper einen frühen 0:2-Rückstand, nach dem Seitenwechsel sprang gar die Führung heraus. Doch Alstaden konterte und profitierte von einigen Defensivfehlern der Hausherren, um entscheidend davonzuziehen. Schweitzer: „Wir sind super zurückgekommen und haben nach dem 3:2 etliche Chancen ausgelassen. Es war unverständlich, wie wir dann derart in Rückstand geraten konnten. Das Team hat nochmal gut reagiert, aber diese Niederlage war absolut unnötig. Wir bekommen aktuell zu einfache Gegentore.“

BW Oberhausen – Dostlukspor Bottrop 0:1

Die Erfolgsserie von Dostlukspor hält zum Saisonstart weiter an. An der Oberhausener Tulpenstraße gelang dem Spitzenreiter, der weiterhin eine blütenweiße Weste vorweisen kann, schon der vierte Sieg in Serie. Dabei genügte dem Team von Dostlukspor-Coach Sven Kottwitz ein Minimalergebnis, um den vierten „Dreier“ unter Dach und Fach zu bringen. Mit einem 1:0 verteidigten die Bottroper den ersten Platz.

„Genau so hatten wir es uns vorgestellt“, resümierte Kottwitz, „wir gucken natürlich weiterhin von Spiel zu Spiel. Aber wir wollen aufsteigen, das ist unser Ziel.“ Allerdings war in Oberhausen Geduld gefragt, denn mit BWO erwartete die Bottroper ein körperlich robuster und schwieriger Gegner. Erst in der 70. Minute traf Ramazan Akyüz für Dostlukspor zum erlösenden 1:0. Kottwitz: „Im Grunde haben wir gut gespielt und uns einige Chancen erspielt. Dazu haben wir den Kampf angenommen. Ein 1:0 gibt auch drei Punkte, deshalb sind wir voll im Soll.“

BV Osterfeld III – FC Bottrop 2:6

Für den FC Bottrop ist am Sonntagnachmittag der nächste Sieg herausgesprungen. Der A-Liga-Absteiger setzte sich bei der BVO-Drittmannschaft verdient durch, zündete aber erst in den zweiten 45 Minuten so richtig. Zwar traf Tacettin Senyüz für das Team von FC-Trainer Alattin zur Führung, doch Osterfeld glich zur Pause zum 1:1 aus. Nach dem 2:1 durch Ceyhan Karadayi (48.) und dem abermaligen Ausgleich drehten die Gäste auf: Turgut Senyüz, erneut Karadayi, Eric Borislav und Tacettin Senyüz schossen den klaren Sieg heraus.

Sterkrade 06/07 II – Rhenania Bottrop III 5:1

Nichts zu holen gab es in Oberhausen für die Drittmannschaft des SV Rhenania. Der Klub aus dem Blankenfeld unterlag in Sterkrade deutlich mit 1:5 (0:2) und musste die zweite Saisonniederlage hinnehmen. Für die Bottroper erzielte Abdul Adibyar kurz nach dem Wiederanpfiff den Anschlusstreffer (47.), mehr war für Rhenanias Dritte aber nicht drin.

BSG Mengede – Adler Oberhausen 4:4

Ein Acht-Tore-Spiel endete in den Weywiesen mit einer Punkteteilung. Dabei legte die Elf von BSG-Coach Dieter Büth stark los: Kevin Fest und Robin Schulte brachten Mengede schon nach acht Minuten mit 2:0 in Führung, doch Adler verkürzte noch vor der Halbzeit. Auch das 3:1 durch Dominik Watzlik und Marvin Bulkas 4:2 reichten am Ende nicht zum Sieg, denn die Oberhausener glichen spät aus. So verpassten die Gastgeber den zweiten Saisonsieg.

VfB Bottrop II – SV 1911 Bottrop 3:4

Mit dem Derbyerfolg gelang dem SV 1911 der zweite Sieg binnen weniger Tage. Dabei bewiesen sie Nehmerqualitäten und glichen drei Mal einen Rückstand aus. „Das war stark, wie die Jungs immer wieder geantwortet haben“, so Coach Daniel Thiele, „Es war ein heißes Derby, dazu haben uns sehr viele Spieler gefehlt.“ Ossama El-Hammadi glich vor dem Pausenpfiff die Führung von VfB-Knipser Serhii Karpenko aus. Selbiger brachte die Gastgeber ebenso wie Yannick Wykrota jeweils in Führung, doch die Elfer kamen durch Mathias Placzek und Lukas Schneider zurück. Paul Schommers traf zum Endstand.

Sportfreunde 08/21 – TB Oberhausen 2:1

Mit einer starken Leistung haben die Sportfreunde den zweiten Sieg errungen. Gegen die bis dato ungeschlagenen Oberhausener gelang ihnen ein 2:1 (1:0). Keine 60 Sekunden waren gespielt, da traf Oliver Bogatzki schon zum 1:0. Er war auch nach dem Seitenwechsel mit dem zweiten Tor zur Stelle. Zwar dezimierten sich die Bottroper in der Schlussphase mit Gelb-Rot selbst und mussten den Anschlusstreffer hinnehmen, das 2:1 brachten sie aber ins Ziel.

Welheimer Löwen – BV Osterfeld II 2:2

Gegen die BVO-Reserve verspielte die Elf von Löwen-Trainer Ramazan Karakus eine 2:0-Pausenführung. Nach 45 Minuten sah alles nach einem Heimsieg aus, als Jeremy-Cem Pappenheimer und Oktay Cin für die Gastgeber trafen. Doch Osterfeld antwortete und nutzte die Fehler der Löwen aus.

VfR Polonia Ebel – GW Holten 5:1

Mit dem 5:1 gegen Holten fuhren die Ebeler schon den dritten Sieg ein. Damit ist die Elf von Martin Jarczyk vorläufig Tabellendritter. Gegen Holten kompensierten die Ebeler eine einstündige Unterzahl, denn schon nach 34 Minuten sahen die Gastgeber Gelb-Rot. Zuvor schoss Bartlomiej Pietrasz die Bottroper in Führung (8.). Doch auch zu zehnt drehte die Polonia in Halbzeit zwei mächtig auf und kam durch Doppelpacker Kacper Woldanski, Michal Kukawski und Przemyslaw Radwanski zu einem klaren Sieg.

