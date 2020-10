Bottrop/Grafenwald. Fortuna Bottrop und Rhenania Bottrop fahren in der Bezirksliga Siege ein. Der VfL Grafenwald zieht in einem umkämpften Spiel den Kürzeren.

Fortuna Bottrop und die Reserve von Rhenania Bottrop fahren Bezirksliga-Punkte ein. Aufsteiger VfL Grafenwald lässt am Sonntag dagegen erstmals Federn und unterliegt dem TuS Gahlen knapp.

Fortuna Bottrop - TS Rahm 2:0

Es war ein schwieriges Stück Arbeit und einen guten Teil der Schwierigkeiten haben sie sich selber eingebrockt: Beim hochverdienten 2:0 (2:0)-Erfolg der Fortunakickerinnen gegen TS Rahm verlief die Begegnung unnötig spannend. „Wir haben uns das Leben schwer gemacht, weil wir das dritte Tor nicht gemacht haben. Wir haben viele Kontermöglichkeiten liegen gelassen. So blieb es über 90 Minuten knapp“, erklärte Christian Amthor.

Nichtsdestotrotz lobte Fortunas Übungsleiter die Leistung seiner Spielerinnen. „Kein Vorwurf an die Mädels, die haben alles gegeben und reingeworfen. Nach dem 2:0 haben wir etwas den Faden verloren, vielleicht auch weil wir wieder mal verletzungsbedingt wechseln mussten und dadurch der Fluss etwas raus war.“ Amthor brachte Karina Dietrich für Katharina Tümmers, die nach sehr starker Leistung vorzeitig vom Platz musste (53.). Yonca Demircan kam in der 80. Minute für Asli Acar ins Spiel.

Fortunas Treffer waren nach fünf bzw. 19 Minuten gefallen. Melanie Illner hatte sich den Ball erobert und einen 40-Meter-Angriffslauf mit der Führung gekrönt. Beim 2:0 hatte Silvana Dibowski einen 35-Meter-Freistoß in den Maschen versenkt. „Das Mädel hat einen richtigen Huf“, kommentierte Amthor hörbar beeindruckt.

Union Wuppertal - Rhenania II 1:2

Die zweite Mannschaft des SV Rhenania gewann beim TSV Union Wuppertal mit 2:1 (1:1). „Es war unser schlechtestes Spiel bisher und Wuppertal wollte unbedingt gewinnen“, gab SVR-Coach Ibrahim Omeirat zu. „Aber danach fragt keiner, wenn man die Punkte holt.“

Der Halbzeitstand war für die Bottroperinnen glücklich. Die entschlossen auftretenden Gastgeberinnen kamen zu mehreren guten Möglichkeiten. Doch mehr als der Ausgleich (24.) nach dem Führungstreffer der Rhenania sprang für den TSV nicht heraus. Nach Vorlage von Tanja Holz hatte Charlene Adam das 1:0 markiert (18.). „Nach dem Seitenwechsel haben wir zumindest kämpferisch sehr gut dagegen gehalten“, lobte Omeirat.

Als Wuppertals Defensive einen Ball nicht klären konnte, war Adam erneut zur Stelle und hob den Ball über die Torfrau (56.). Omeirat zog eine zufriedene Bilanz. „Normalerweise sind Tanja Holz oder Meryem Omeirat unsere Goalgetterinnen, heute war Charlene die Matchwinnerin. Es ist gut, dass wir mehrere Alternativen haben.“

VfL Grafenwald - TuS Gahlen 0:1

„Es war eine Begegnung auf Augenhöhe. Eigentlich geht so ein Spiel 0:0 aus. Aber wir haben leider einen schweren Fehler begangen“, erklärte Steffen Drews die 0:1 (0:1)-Niederlage des VfL Grafenwald gegen TuS Gahlen. In der 29. Minute unterlief den Gastgeberinnen ein Fehlpass im Mittelfeld. Nathalie Bollmann reagierte am schnellsten, erlief den Ball und ließ bei ihrem Abschluss VfL-Keeperin Kathrin Schaffrath keine Chance zur Abwehr. Es wurde zur spielentscheidenden Aktion.

„Heute war mehr drin. Wir mussten einen Punkt holen, deshalb sind wir nicht zufrieden“, meinte Drews. „Man hat gemerkt, dass wir noch frisch in der Liga sind. Gahlen hat mehr Härte an den Tag gelegt.“ Nichtsdestotrotz trennen die Wöller durch ihre zwei Siegen zuvor nur drei Punkte von der Tabellenspitze.

VfB Bottrop - VfL Wedau 6:0

In der Frauen-Kreisliga wurde das Heimspiel des VfB Bottrop gegen den VfL Wedau nach der ersten Halbzeit abgebrochen. Die Partie war bereits entschieden. Nach einseitigem Spielverlauf lagen die Bottroperinnen im Jahnstadion mit 45 Minuten mit 6:0 in Führung. Beiden Teams standen genau elf Spielerinnen zur Verfügung, dennoch nahm die Partie zunächst seinen normalen Gang und aus VfB-Sicht einen sehr erfolgreichen Weg.

Nach nur zwei Minuten erzielte Sina Zimmermann das 1:0. Philine Molitor (18.), Evangelina Gkogkani (25., 28., 45.) und Lisa-Marie Schumacher machten das halbe Dutzend voll. „In der Halbzeitpause verkündete der gegnerische Trainer, er habe nur noch sechs Spielerinnen, die weitermachen können. Das mussten wir so akzeptieren. Allerdings haben wir uns bei der Staffelleitung rückversichert, dass das Spiel dann auch für uns gewertet wird“, erklärte VfB-Übungsleiter Oliver Stuchlik. „Man hat ja schon einiges erlebt.“ Inzwischen ist die Wertung vollzogen und die Bottroperinnen liegen nun mit vier Siegen und einer Torquote von 32:2 auf dem zweiten Tabellenplatz.

