Auf Adler 07 Bottrop wartet zum Auftakt ein Doppel-Wumms

Bottrop Mit ihren Kräften haushalten können die Bottroperinnen zum Start ins neue Jahr nicht. Innerhalb von drei Tagen stehen zwei wichtige Spiele an:

Rund einen Monat nach dem letzten Meisterschaftsspiel greifen die Handballerinnen der DJK Adler 07 Bottrop ab dieser Woche wieder aktiv ins Geschehen ein. Dabei sind die 07er zu Jahresbeginn binnen drei Tagen gleich doppelt gefordert: Dem Nachholspiel bei der HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen am Donnerstagabend (20.15 Uhr) folgt keine 72 Stunden später das sonntägige Gastspiel bei der HSG Essen/Werden (18.30 Uhr). So spricht Adler-Trainer Marius Bruckwilder vor der anstehenden Doppelbelastung seiner Schützlinge von einem „anspruchsvollen Auftakt“, differenziert aber zugleich zwischen den beiden Partien.

Für Ärgernis sorgte auf Seiten der 07er zunächst die Hallensituation, die für eine überschaubar ausfallende Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte sorgte. „Wir wollten eigentlich am 4. Januar mit der gesamten Mannschaft die erste gemeinsame Trainingseinheit absolvieren“, so Bruckwilder – doch es kam anders, denn die Adler standen zur eigenen Überraschung vor einer verschlossenen Sportstätte.

„Das hat uns direkt mal einen Strich durch die Rechnung gemacht“, hadert der Adler-Coach, dessen Sieben somit erst fünf Tage später zum Testspiel gegen Verbandsligist GSG Duisburg wieder am Ball war. „Wir haben unter dem Strich zwar verloren, konnten jedoch als Mannschaft lange Zeit mithalten und einige Varianten testen“, so Bruckwilder, „in der Summe war es also völlig in Ordnung.“

Adler 07 Bottrop findet in Testspielen in den Rhythmus zurück

Neben einer weiteren Trainingseinheit folgte am Montagabend schließlich das zweite Testspiel, diesmal ging es für die 07er gegen Verbandsligist HSV Dümpten. „Wir hatten die Freundschaftsspiele bewusst angesetzt, um wieder in unseren Spielrhythmus zu finden“, äußert sich der Adler-Coach. „Darüber hinaus war es uns wichtig, auf den Positionen zu rotieren und Alternativen zu schaffen.“

Diese seien in der aktuellen Situation umso wichtiger, da den Bottroperinnen mit Julia Schmidt und Hanna Kramer zwei wichtige Säulen auszufallen drohen. Bruckwilder: „Es ist noch nicht absehbar, ob und wann die beiden wieder ins Geschehen eingreifen können.“ Zumindest Alexandra Klanten dürfte dem Kader für beide Ligaduelle aber wieder angehören.

Ob es für die Adler gerade gegen die hochfavorisierte HSG aus Duisburg am Donnerstagabend zu Punkten reichen könnte, erscheint mehr als ungewiss. Kaldenhausen ist in den bisherigen 13 Ligaspielen ohne Niederlage geblieben und thront mit 24 Zählern an der Spitze der Tabelle.

Bruckwilder: „Im Grunde haben wir gegen diesen Gegner überhaupt nichts zu verlieren. Wir sind der Underdog, wollen aber auch in diesem Spiel das bestmögliche Resultat erzielen.“ Immerhin könnten die Eindrücke vor der Winterpause für die 07er sprechen, die im letzten Ligaduell vor den Feiertagen zwar gegen Grefrath unterlagen, davor wiederum aber sieben Ligasiege in Serie einfuhren. „Natürlich wollen wir daran anknüpfen.“

Spätestens gegen die HSG Essen/Werden, die als Tabellenachter zwei Punkte Rückstand hat, wollen die Adler voll zur Stelle sein und gegen einen direkten Konkurrenten aus dem Mittelfeld in einem „Big-Point-Spiel“, wie Bruckwilder das Duell beschreibt, wichtige Zähler für die anvisierte Verbandsligaqualifikation einfahren.

„Wir richten uns aber einmal mehr auf ein eng umkämpftes Spiel ein, das uns einiges abverlangen wird. Gleichwohl wissen wir um die Bedeutung jeder einzelnen Partie, jeder Punkt kann am Ende zählen. Das gilt für unsere Gegner gleichermaßen. Die Stimmung im Team ist sehr gut und wir sind absolut gewillt, den Flow aus der Hinserie mitzunehmen und eine genauso erfolgreiche Rückrunde zu spielen.“

Weitere Berichte aus dem Bottroper Sport

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop