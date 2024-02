Bottrop. Ein spannendes Topspiel lieferte sich der SC Bottrop mit der HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg. Am Ende teilten die Konkurrenten die Punkte.

Das Topspiel der Handball-Landesliga am 19. Spieltag endete ohne einen Sieger. Mit einem leistungsgerechten 17:17 (8:10) trennte sich das Frauenteam vom SC Bottrop am Sonntag von der HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg. Damit bleiben sowohl die Bottroperinnen als auch Isselburg in der laufenden Rückserie der Meisterschaft weiterhin ungeschlagen.