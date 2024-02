Bottrop. Wienberg-Löwen besiegen Arminia Klosterhardt III mit 4:1. Knieverletzung überschattet Derby zwischen SF 08/21 und dem SV 1911 Bottrop.

Noch ruht die Kreisliga-B-Saison am Niederrhein. Am Wochenende standen jedoch Nachholspiele auf dem Programm. Der SV Vonderort und der SV 1911 Bottrop sammelten drei Punkte ein, der VfR Polonia kam zu einem Unentschieden. Die Spiele in der Übersicht: