Lintfort. Kirchhellener fahren einen enorm wichtigen Sieg beim Tabellennachbarn TuS Lintfort an und klettern auf den siebten Tabellenplatz der Landesliga.

Für einen wichtigen und überzeugenden Sieg, der sich in der Endabrechnung als überaus wertvoll erweisen könnte, sorgte die TSG Kirchhellen am Samstagabend. Der Handball-Landesligist setzte sich im wegweisenden Auswärtsspiel bei TuS Lintfort mit 33:28 (15:16) durch und ließ dadurch Trainer Sebastian Meier in den höchsten Tönen von der dargebotenen Leistung seiner Schützlinge schwärmen. „In meinen Augen war es unsere beste Saisonleistung, die wir da aufs Parkett gebracht haben“, zeigte sich der TSG-Trainer deutlich zufrieden, „wir haben beständig sehr guten Handball gespielt und uns damit diesen Sieg erkämpft.“

Im Vorfeld zeigten sich die Kirchhellener bei der Erwartungshaltung an das Gastspiel bei Lintfort noch verhalten, immerhin war der TuS mit zuvor drei Siegen in Serie gut drauf und verfügte zudem über Routinier Christian Ginters, der die Lintforter während der laufenden Saison verstärkte und höherklassige Erfahrung mitbringt.

TSG Kirchhellen kann sich nach dem Seitenwechsel entscheidend steigern

Doch auch die Gäste aus Kirchhellen hatten allen Grund dazu, mutig aufzutreten, immerhin gewann die TSG ihre letzten beiden Heimspiele. Meier: „Unser Ziel war es, konstant aufzutreten und keine Leistungsschwankung zuzulassen. Das ist uns gelungen. Wir waren über die gesamten 60 Minuten voll da.“

So boten die Kirchhellener den Gastgebern einen offenen Schlagabtausch und ergatterten im ersten Durchgang ein ums andere Mal die Führung. Auf 13:11 legte die TSG nach 20 gespielten Minuten vor, musste am Ende aber mit einem knappen Ein-Tor-Rückstand in die zweite Halbzeit gehen. „Wir haben ein paar Chancen liegen lassen, ansonsten waren aber viele gute Aktionen zu verzeichnen und auch in der Abwehr haben wir im Kollektiv gut verteidigt“, äußerte sich Meier.

So suchte die TSG auch nach dem Seitenwechsel ihre Chance und war spätestens ab der 40. Minute voll da, als die Gäste abermals vorlegten und über ein 22:20 (44.) schließlich entscheidend auf 30:26 davonzogen (57.). Meier: „Wir waren physisch in starker Verfassung und haben die Konzentration hoch gehalten.“ So verdiente sich die TSG den sechsten Saisonsieg, der sie auf Rang sieben klettern lässt. „Wir haben uns nun eine sehr gute Ausgangsposition erarbeitet, in den nächsten Spielen wollen wir weiter nachlegen.“

Weitere Berichte aus dem Bottroper Sport