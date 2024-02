Bottrop. Bottroperinnen setzen sich in einem kampfbetonten Spiel bei der SG Burgaltendorf/Kupferdreh durch und sind jetzt Tabellenachter der Landesliga.

Die Handballerinnen der DJK Adler 07 Bottrop schicken sich an, in der Landesliga eine neue Erfolgsserie zu starten. Spätestens nach dem am Sonntagnachmittag geglückten 28:21 (13:10) im Auswärtsspiel bei der SG Burgaltendorf/Kupferdreh scheint die kleinere Ergebniskrise zu Jahresbeginn endgültig vergessen, aus den letzten beiden Ligapartien holten die Adler die Maximalausbeute von vier Zählern.

„Man könnte sagen, wir sind wieder in der Spur“, äußerte sich 07-Trainer Marius Bruckwilder, der sogleich auf die Hinserie anspielte, die einen ähnlichen Verlauf nahm. „Wir hatten ein schweres Auftaktprogramm, haben danach aber einige Siege eingefahren. Das ist auch jetzt wieder unser Ziel.“

Adler 07 Bottrop überzeugt mit Einsatz und Kampfkraft

Allerdings gestand der Trainer der Bottroperinnen ein, dass sich das Duell gegen den Essener Kontrahenten auf einem überschaubaren spielerischen Niveau bewegt habe. „Es war sicherlich nicht das schönste Handballspiel, aber wir konnten über Einsatz und Kampfkraft überzeugen und uns damit diesen Erfolg verdienen“, so Bruckwilder, „nicht zuletzt haben wir auch gegen Burgaltendorf wieder schnell umgeschaltet und dadurch einige Tore erzielt.“

Beste Torschützin auf Seiten der Adler war Lara Lückenotte, die neben ihrer angestammten Außenposition auch durch einige Tempogegenstöße in Szene gesetzt wurde und somit auf insgesamt neun Treffer kam. Zudem kehrte Julia Sieveneck nach längerer Auszeit in den Kader zurück und steuerte aus dem Rückraum vier Tore bei.

Adler 07 Bottrop setzt sich kurz vor der Halbzeit ab

Während die erste Halbzeit bis zur 26. Minute absolut ausgeglichen verlief und die 07er erst durch drei schnelle Gegenstöße einen Drei-Tore-Vorsprung zu erspielen wussten, setzten sich die Gäste nach dem Wiederanpfiff immer klarer durch. Dabei machte Bruckwilder auch die Abwehrarbeit seiner Schützlinge als mitentscheidenden Faktor für den Sieg aus.

„Wir haben uns eine Grenze an Gegentoren gesetzt, die uns eine entsprechende Siegwahrscheinlichkeit beschert, sofern wir diese Grenze nicht überschreiten. In diesem Fall sind wir mit 21 Gegentreffern drunter geblieben und haben die Punkte geholt. Gerade in der Defensive leistet die Mannschaft richtig gute Arbeit“, so Bruckwilder. Entsprechend ließen die Adler zum Schluss kaum mehr etwas zu und zogen über ein 22:18 (49.) davon. „Unser Ziel ist es nun, weiter nachzulegen und den Kontakt zu den vorderen Plätzen zu halten.“

Weitere Berichte aus dem Bottroper Sport