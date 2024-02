Bottrop. Der VfL Rhede stellte die Schwarz-Weißen lange vor Probleme. Am Ende nutzt der VfB seine Möglichkeiten und holt die ersten Punkte des Jahres.

Zur Halbzeit war den Fußballern vom VfB Bottrop das Lächeln noch schwergefallen, nach Abschluss der ersten 90 Pflichtspielminuten in diesem Jahr hatten die Schwarz-Weißen dann aber doch allen Grund zur Freude. Denn der Klub aus der Bottroper Stadtmitte meldete sich am Sonntag mit einwöchiger Verzögerung siegreich aus der Winterpause zurück und bescherte damit auch Dusan Trebaljevac ein gelungenes Debüt an der Seitenlinie.