Bottrop. Nach der Spielabsage am Sonntag steht der VfB vor einer englischen Woche. Am Sonntag kommt der VfL Rhede, am Mittwoch geht es nach Suderwick.

In der Vorwoche musste die Ligarückkehr des VfB Bottrop zunächst noch vertagt werden. Unfreiwillig nahmen die Schwarz-Weißen am ersten Spieltag nach der Winterpause die neutrale Zuschauerrolle ein, als das geplante Auswärtsduell bei der GSV Suderwick kurzfristig wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt wurde. Ein Ausweichtermin steht bereits fest, am kommenden Mittwochabend holt der VfB das Punktspiel bei Suderwick nach.