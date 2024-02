Grafenwald. Die Wöller wollen dem 7:0 beim BV Rentfort II ein noch besseres Heimspiel folgen lassen. Am Sonntag kommt Adler Ellinghorst ans Sensenfeld.

Welchen Wandel der VfL Grafenwald in den letzten Monaten vollzogen hat, ließ sich in der letzten Trainingswoche am Sensenfeld ablesen. Denn anstatt sich im Lichte des 7:0-Auswärtserfolgs gegen den BV Rentfort II zu sonnen, analysierten Team und Trainer die kleinen Fehler und Ungereimtheiten. Mit dem Ziel, am Sonntag gegen Adler Ellinghorst ein noch besseres Spiel abzuliefern (15.15 Uhr, Sensenfeld). Die Grün-Weißen haben sich in der Kreisliga A zu einem Spitzenteam gemausert.

Sebastian Stempel gab offen zu, dass der Gegner ihn und seine Mannschaft überrascht hatten. Der Coach war davon ausgegangen, der BV Rentfort würde sich einigeln und die Null verteidigen. Doch es kam anders und der VfL musste viel Energie aufwenden, um gegen den Tabellen-13. ins Spiel zu finden. Mit Erfolg: In der zweiten Halbzeit löste sich die Gegenwehr unter dem druckvollen Grafenwälder Spiel in Wohlgefallen auf.

Stempel erwartet gegen Adler Ellinghorst 90 Minuten lange Gegenwehr

Zu den Details der Trainingsarbeit wollte sich Stempel nicht äußern, wohl aber dazu, mit welcher Energie seine Spieler die Aufgaben annahmen: „Ich bin wirklich begeistert von den Jungs. Sie ziehen mit, hören zu und setzen um. Und das bei bester Laune. Das macht wirklich Spaß. Und ich muss zugeben: Ich bin ja selbst immer bis in die Haarspitzen motiviert, aber das Team zieht sogar mich noch mit.“

Die Voraussetzung für die kommende Aufgabe sind also bestens. Stempel erwartet mit Adler Ellinghorst einen robusten Gegner, der über die volle Distanz alles geben werde: „Die Gladbecker haben ihre beiden letzten Spiele durch Treffer in der Nachspielzeit gewonnen. Das sagt viel über den Charakter aus, Ellinghorst wird auch für uns eine richtige Herausforderung.“

Jens Bergforth hat sich im Training eine Muskelverletzung zugezogen

Es gehe darum, am Sonntag möglichst schnell ins Spiel zu finden: „Wir müssen von der ersten Minute an wach sein.“ Personell wird dem Vorhaben, den zwölften Saisonsieg einzufahren und den dritten Tabellenplatz zu verteidigen, kaum etwas entgegenstehen. Zwar hat sich Jens Bergforth am Dienstag im Training eine Muskelverletzung zugezogen, doch bis auf ihn kann Stempel auf den kompletten Kader der Vorwoche zurückgreifen.

Gute Nachrichten kommen auch aus dem Lager der Langzeitverletzten: Torjäger Dean Peters, der sich im Testspiel beim SC Buschhausen im Januar einen Bänderriss und einen Anriss des Syndesmosebandes zugezogen hatte, ist seit dieser Woche wieder im Lauftraining und brennt darauf, schon möglichst bald das Mannschaftstraining aufnehmen zu können.

Weitere Berichte aus dem Bottroper Sport