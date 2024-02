Bottrop. Bottroperinnen stellen sich auf hartes Duell mit der HSG Isselburg ein. Nicht leichter wird es für Adler 07 bei der SG Burgaltendorf/Kupferdreh.

Die Handballerinnen des SC Bottrop können am Sonntag im Topspiel gegen Isselburg unterstreichen, dass sie zurecht auf dem dritten Tabellenplatz stehen. Für Adler 07 Bottrop geht es bei der SG Burgaltendorf um die Fortsetzung des positiven Trends.

SC Bottrop – HSG Isselburg (Sonntag, 13.30 Uhr)

Das Duell gegen Isselburg entpuppt sich für das Team um Trainer Christoph Grewer und Thomas Stratmann am Sonntag (13.30 Uhr) als Topspiel, immerhin empfängt mit dem SC der Ligadritte den direkten Verfolger. „Mit wenigen Ausnahmen sind alle Spielerinnen einsatzbereit“, lässt Grewer für die Partie durchblicken, „im Hinspiel haben wir eine derbe Niederlage kassiert, da haben wir also etwas gut zu machen.“ In der Hinserie zog der SCB mit 15:21 deutlich den Kürzeren.

Einfacher, so der SC-Coach weiter, werde es im Rückspiel nicht unbedingt. „Wir rechnen mit einem Spiel, das wir gegen einen körperlich starken Gegner nur über den Kampf und Einsatz gewinnen können“, führt Grewer aus. „Alle sind aber hoch motiviert und wollen die Punkte in Bottrop behalten.“

SG Burgaltendorf – DJK Adler 07 Bottrop (Sonntag, 16 Uhr)

Nach vier Niederlagen am Stück konnten die 07er zuletzt für einen Befreiungsschlag sorgen und nach dem neunten Saisonsieg mächtig durchatmen. Zudem stimmte die Rückkehr von Julia Schmidt und Hanna Kramer die Adler zuversichtlich. „Damit verfügen wir natürlich sofort über ganz andere Optionen“, äußert sich Adlers Trainer Marius Bruckwilder.

Zwar müssen die 07er für das kommende Ligaspiel bei der SG Burgaltendorf/Kupferdreh wieder Abstriche hinnehmen – mit Stefanie Brandes, Zoe Scheller und Julia Schmidt fehlen den Bottroperinnen drei wichtige Kräfte. „Trotzdem wollen wir die Punkte mitnehmen, die SG steht in der Tabelle hinter uns“, so Bruckwilder.

Dabei soll auch Spielmacherin Hanna Kramer wieder zum Zug kommen. „Ihre Verletzung ist noch nicht ganz ausgeklungen, aber sie wollte es versuchen. Wir werden nun von Tag zu Tag schauen, wie es sich bei ihr entwickelt“, so der Adler-Coach weiter. Aus dem Hinspiel wollen die 07er mit Blick auf das Rückduell am Sonntag (16 Uhr) in Essen ihre Lehren ziehen. „Wir haben den Sieg erst spät eingetütet und uns lange Zeit schwer getan. Daher müssen wir hellwach sein. Wenn wir aber unser Tempo hoch halten und erneut eine starke Abwehrleistung bringen, dann kann uns ein weiterer Sieg gelingen.“

