Bottrop. Im Kampf um die Verbandsliga-Qualifikation bietet sich der Meier-Sieben eine große Chance. SC Bottrop ist im Duell mit Isselburg klarer Favorit.

Bottrops Landesliga-Handballer gehen mit Optimismus in den neuen Spieltag. Der SC ist in eigener Halle klarer Favorit gegen Schlusslicht HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg. Die TSG Kirchhellen muss zwar beim spielstarken Tabellensechsten TuS Lintfort antreten, geht das Auswärtsspiel nach zwei Siegen in Folge aber auch mit viel Selbstbewusstsein an.

SC Bottrop – HSG Isselburg (Sonntag, 11.45 Uhr)

Die HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg bekleidet punktlos das Tabellenende und steht als designierter Absteiger bereits so gut wie fest, für alle anderen Mannschaften geht es derweil noch um wertvolle Punkte auf der Jagd nach der Verbandsligaqualifikation. So auch für den SC Bottrop, der das Schlusslicht am Sonntag (11.45 Uhr) in der Sporthalle an der Berufsschule zum Duell empfängt.

Kein Wunder also, dass der SCB gegen Isselburg voll auf Sieg gehen und die eigene Ausgangsposition damit weiter verbessern will. Bottrops Trainer Jens Pitlinski spricht von einer Pflichtaufgabe. „Natürlich muss es unser Ziel sein, gegen die HSG zu gewinnen, alles andere wäre eine Enttäuschung. Allerdings müssen wir auch voll fokussiert und konzentriert sein, dürfen unseren Gegner keinesfalls unterschätzen. Wir wollen unser Spiel durchsetzen und übers Tempo kommen“, so der SC-Coach, dessen Team das Hinspiel knapp mit 26:23 gewann.

TuS Lintfort – TSG Kirchhellen (Samstag, 19.30 Uhr)

Seit zwei Partien hält die Siegesserie der TSG Kirchhellen mittlerweile an. In 120 Minuten überzeugte die Sieben von Kirchhellens Trainer Sebastian Meier insbesondere durch Kampfkraft und Ehrgeiz, doch auch die spielerischen Akzente stimmten den TSG-Coach vor dem nächsten Auftritt am Samstagabend (19.30 Uhr) zuversichtlich. „Über die Einstellung der Mannschaft müssen wir uns nach den letzten beiden Spielen keine Sorgen machen“, so Meier, „aber auch mit der Art, wie wir gespielt haben, können wir im Grunde sehr zufrieden sein.“

Wenn es eine Komponente gebe, an welcher die TSG gegen Lintfort weiter feilen könne, dann sei es die Konstanz. Meier: „Wir wollen die Phasen, in denen wir wirklich abgeklärt und gut spielen, noch weiter ausdehnen.“ Dies sei beim letzten Ligasieg gegen Schermbeck vor allem in Halbzeit zwei der Fall gewesen.

„Wenn wir uns die Ruhe nehmen und unseren Handball aufziehen, dann schlägt das Pendel für uns aus“, führt der TSG-Trainer weiter aus. „Lintfort ist im Vergleich zur Hinserie noch stärker geworden, es wird daher keineswegs einfach für uns. Es ist für uns eine von drei wichtigen Partien, sie ist aber nicht allesentscheidend.“

