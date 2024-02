Bottrop. Der SV Vonderort muss sein erstes „Heimspiel“ 2024 am Sonntag auswärts beim VfB Bottrop austragen. Der Grund dafür ist so kurios wie ärgerlich.

Der SV Vonderort hat mit dem Kampf um den Klassenerhalt wenig zu tun, mit 19 Punkten aus 13 Spielen steht das Team im gesicherten Mittelfeld der Kreisliga B. Kurz vor dem Pflichtspielstart 2024 beschäftigen den Klub ganz andere Baustellen. Verantwortlich dafür ist unter anderem ein im Dezember geklauter und seitdem nicht ersetzter Gullydeckel auf der Sportanlage am Wienberg. Weil der Verein das Loch am Spielfeldrand als nicht unerhebliches Verletzungsrisiko wahrnimmt, ist der SVV am Sonntag dazu gezwungen, sein erstes Punktspiel 2024 beim VfB Bottrop austragen.