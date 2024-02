Herne. Bottrops Judoka räumten bei den Westdeutschen Meisterschaften in Lünen und Herne ab. 13 von ihnen kämpfen jetzt in Leipzig um die DM-Titel.

Am vergangenen Wochenende fanden die westdeutschen Meisterschaften der Altersklassen U18 und U21 statt. Hier ging es um die Teilnahme an den nationalen Titelkämpfen in Leipzig (U18) und Frankfurt (Oder) (U21)

Samstag starteten zunächst die U18-Juniorinnen in Herne. In der stark besetzten Gewichtsklasse bis 52 kg konnte sich der JC gleich drei Tickets für die Deutsche Meisterschaft sichern. Pia Urban, die aufgrund ihres Kaderstatus auf diese Ebene gesetzt war, stellte eindrucksvoll ihr Talent unter Beweis. Nach drei vorzeitig gewonnenen Kämpfen musste sie sich nur im Finale geschlagen geben und wurde Zweite.

Ihre jüngere Schwester Hannah, die das erste Mal in der U18 an den Start ging, startete mit einer Niederlage ins Turnier und musste somit den langen Weg über die Trostrunde gehen. Hier konnte sie allerdings vier aufeinanderfolgende Kämpfe für sich entscheiden und sicherte sich so den dritten Platz.

Julia Kutscher muss sich erst im Halbfinale geschlagen geben

Ihre Teamkollegin Julia Kutscher marschierte regelrecht ins Halbfinale, wo dann die spätere Siegerin der Siegessträhne ein Ende machte. In einem weiteren Kampf zeigte sie sich nervenstark und belohnte sich mit dem Sieg und der Bronzemedaille. Komplettiert wurden die Ergebnisse durch gute Leistungen von Lena Fathi und Felicia Schumacher.

Bei den Junioren konnte sich nur Justus Hirschfelder (-50 kg) eine Medaille erkämpfen. Der gesetzte Bottroper untermauerte seine Ambitionen eindrucksvoll. Nach drei vorzeitigen Siegen stand er im Finale und musste sich hier erst nach der vollen Kampfzeit geschlagen geben und wurde Zweiter. Eine Platzierung die ihn zur Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft in Leipzig berechtigt.

Nicolas Kutscher holte in Lünen Platz eins und kämpft jetzt auch bei der DM um die Titelverteidigung. © Fremdbild | Fremdbild

Seine Mannschaftskollegen Erik Grinkin, Roman Distel und Ivan Narizhnyi schrammten mit fünften Plätzen nur knapp an einer Medaille vorbei. Bjarne Tapper und Tim van Husen blieben ohne Platzierung. Zusätzlich zu den Qualifizierten wird Konstantin Distel (-81 kg) auf nationaler Ebene ins Wettkampfgeschehen eingreifen und um die Medaillen in Leipzig mitkämpfen.

Nicolas Kutscher ist schon wieder in Titelform

Am Sonntag wurden in Lünen die Wettbewerbe der Altersklasse U21 ausgetragen. In der kleinsten Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm unterstrich Nicolas Kutscher, amtierender Deutscher Meister, eindrucksvoll seine Ambitionen diesen Titel zu verteidigen. Nach drei gewonnenen Kämpfen sicherte er sich den Titel.

Sein Team-Kollege Nikita Djadin (-73 kg) stand ach zwei Siegen im Halbfinale seinem Dauerrivalen Nouri Günther aus Bonn gegenüber. Nach über acht Minuten Kampfzeit musste er sich geschlagen geben. Das kleine Finale entschied Nikita vorzeitig für sich, holte Platz drei und schaffte damit die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft.

Ebenfalls erfolgreich war Arthur Distel (-90 kg). Er stand nach zwei Siegen im Finale, musste sich dort aber seinem Kontrahenten beugen. Auch er darf damit in Leipzig um die DM-Medaillen mitkämpfen. Maurice Fiedler wurde Siebter. Zusätzlich zu den Qualifizierten wird auch Florian Böcker (-60 kg) nach Sachsen fahren. Der Nationalkaderathlet ist für die DM gesetzt.

Bei den U21-Juniorinnen konnte Pia Urban ihre zuletzt guten Leistungen bestätigen und holte Bronze. Ihre Mannschaftskollegin Jana Kataharina Iwanek holte sich mit zwei Siegen und einer Niederlage sogar die Silbermedaille. Zusätzlich zu den beiden werde auch Asal Ghaffar und Lilly Büssemeyer bei der Deutschen Meisterschaft antreten.

Weitere Berichte aus dem Bottroper Sport