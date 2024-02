Bottrop. Bottrops Landesliga-Fußballerinnen treten in Testspielen gegen die türkische U17-Nationalmannschaft und gegen Erstligist Antalyaspor an.

Fast alle Fußballmannschaften nutzen die Winterpause, um sich fit für die anstehenden Herausforderungen zu machen. Trainingslager sind im Amateurfußball die Ausnahme, Reisen ins warme Ausland sind noch seltener, scheitern in der Regel schon an der Kostenfrage. Die Fußballerinnen von Rhenania Bottrop werden aber der Kälte Deutschlands entfliehen, um sich auf den Endspurt in der Landesliga vorzubereiten.