Mit 2:3 musste sich Fortuna Bottrop am Ende beim Favoriten Schwarz-Weiß Alstaden geschlagen geben. Trotz eines couragierten Auftritts fuhren die Rot-Weißen am Ende mit leeren Händen nach Hause, können aber aufgrund einer starken Leistung in der zweiten Halbzeit mit Selbstbewusstsein an die kommenden Aufgaben herangehen.

Wie nicht anders zu erwarten, übernahmen die Hausherren in der ersten Halbzeit die Regie und drückten die Bottroper Gäste in die eigene Hälfte. Diese wiederum wussten sich durchaus zu wehren und kamen immer dann erfolgreich ins Spiel, wenn sie nach Ballgewinn klug von hinten heraus kombinierten, statt es mit langen Bällen zu versuchen.

Alstaden blieb aber klar spielbestimmend und drückte auf die Führung. In der 17. Minute war es dann schließlich so weit, Goalgetter Rene Biskup, der bereits 22 Tore in der laufenden Spielzeit erzielt hat, war erfolgreich. Der Bann war gebrochen, die Gastgeber in Führung. Alstaden bestimmte auch im Anschluss weiter das Spiel, tat sich aber schwer, zu weiteren klaren Chancen zu kommen. So ging es mit einem knappen Rückstand für die Fortunen in die Pause, jeder spürte, dass die Messe hier noch lange nicht gelesen war.

Fortuna Bottrop zeigt sich in Halbzeit zwei deutlich verbessert

Der Pausentee in der Fortuna-Kabine schien eine belebende Wirkung gehabt zu haben, denn die Rheinbaben zeigten sich direkt zu Beginn der zweiten Hälfte spielbestimmend und kombinationsfreudig. Marvin Pollack prüfte mit einem platzierten Schuss Alstaden-Keeper Krobok, der glänzend parierte.

Doch auch Alstaden zeigte sich angriffslustig und mit der individuellen Klasse von Raphael Steinmetz, der im Strafraum gleich zwei gegnerische Spieler aussteigen ließ, hatten die Schwarz-Weißen einmal mehr einen Torgaranten in ihren Reihen. 2:0 nach 53. Minuten.

Fortuna versuchte auch nach diesem Rückschlag weiter alles, doch das 3:0 durch Rene Biskup (64.) schien so etwas wie die Vorentscheidung zu sein. Unentwegt versuchten die Gäste jedoch weiter, den Spielverlauf freundlicher zu gestalten und mit dem Anschlusstor durch Robin Nordmann in der 73. Minute keimte wieder Hoffnung auf.

Neue Spieler bringen Schwung ins Bottroper Spiel

Fortuna-Coach Marcel Hoffmann hatte mit Marco Schönfeld, Amanuel Haile, Robin Müller und Denis Hagenschulte gleich vier frische Spieler gebracht und das zahlte sich aus. Fortuna spielte jetzt richtig gut, erarbeitete sich Feldvorteile und Chancen. Die Bemühungen wurden belohnt. In der 88. Minute markierte Jan Vincent Steinkusch das 2:3.

Die Fortunen warfen jetzt alles nach vorne, wurden jedoch nicht belohnt, als Schiedsrichter Daniel Jennen nach einer strittigen Strafraumszene nicht auf den Elfmeterpunkt zeigte. Am Ende sollte es knapp nicht reichen und die Fortunen ohne Fortune und ohne Punkte das Spielfeld verlassen.

Marco Hoffmann trauerte dem Punktverlust nach dem Abpfiff zwar hinterher, würdigte aber vor allem die positiven Aspekte des Spiels: „Wir haben hier gegen einen starken Gegner wirklich gut mitgespielt, hatten am Ende etwas Pech, aber der Auftritt war mutig und in die Offensive hat heute gezeigt, dass sie weiß, wo das Tor steht. Das war unser großes Manko vor der Winterpause. Jetzt müssen wir die positiven Aspekte mit ins wichtige Spiel zu Hause gegen Königshardt nehmen, die drei Punkte sind immens wichtig für uns.“

