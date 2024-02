Grefrath. Aufsteiger SC Bottrop bleibt das Überraschungsteam der Landesliga. Die Bottroperinnen setzen sich auch bei der Turnerschaft Grefrath durch:

Die Handballerinnen vom SC Bottrop schrauben in der Landesliga weiterhin an ihrer imposanten Bilanz und bleiben als Aufsteiger im Jahr 2024 auch weiterhin ungeschlagen. Seit nunmehr acht Partien ist der von Christoph Grewer und Thomas Stratmann trainierte SCB ungeschlagen. Die letzte Niederlage kassierten die Bottroperinnen im November.

Mit dem 27:25 (16:14) im Gastspiel bei der Turnerschaft Grefrath ist dem SC das nächste Erfolgserlebnis gelungen. Allerdings musste sich der Tabellendritte hierfür mächtig strecken, wie Grewer feststellte: „Es war eine ziemlich knappe Kiste. Am Ende haben wir durch die mannschaftliche Moral und über den gezeigten Einsatz gewonnen.“

Zwar erwischten die Bottroperinnen zunächst den deutlich besseren Start und erspielten sich so binnen fünf Minuten ein 7:2. „Aber auch dem Gegner muss ein Kompliment gemacht werden, da er sich zu keinem Zeitpunkt aufgegeben und stets gegen die drohende Niederlage gestemmt hat“, führte der SC-Coach weiter aus.

SC Bottrop vergibt viele gute Tormöglichkeiten

Zudem verzeichnete Grewer einige vergebene Torchancen für seine Schützlinge, die zusätzlich dazu beitragen sollten, dass sich die Partie mit zunehmender Dauer immer spannender gestaltete: „Wir haben mehrere Siebenmeter verworfen und auch auf andere Weise so einiges liegen lassen.“

Dennoch wies die Anzeigetafel für den Aufsteiger zur Pause eine knappe Führung aus, die in den zweiten 30 Minuten weiterhin Bestand haben sollte. Zudem zeichnete sich im Vergleich zur ersten Halbzeit ein ähnliches Bild ab: Wieder war es der SC, der zunächst stark startete und auf 19:14 davonzog (32.) und wieder fand Grefrath die passende Antwort, sodass die Bottroperinnen fünf Minuten vor dem Ende nur hauchdünn mit einem Tor führten (24:23).

Doch der SCB behielt in fremder Halle in der entscheidenden Spielphase die Nerven und setzte sich in den finalen Szenen durch. Damit festigte der Liganeuling den dritten Tabellenplatz und darf vermutlich bei noch acht zu absolvierenden Partien bereits vorsichtig von der Verbandsliga träumen. Grewer: „Wir haben uns mittlerweile einen guten Vorsprung erarbeitet, blicken aber weiterhin von Spiel zu Spiel.“

