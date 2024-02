Kirchhellen. Die TSG Kirchhellen hat die Bewährungsprobe gemeistert. Meier-Sieben setzt sich gegen den SV Schermbeck durch und verbessert ihre Lage deutlich:

Partien mit Beteiligung der TSG Kirchhellen haben in der Landesliga dieser Tage einiges zu bieten. So auch an diesem Sonntagvormittag wieder: Ein phasenweise eng umkämpftes Duell auf dem Parkett, Zeitstrafen und eine Rote Karte, aber auch ein Krankenwageneinsatz sowie ein letztlich souveräner Heimsieg für die gastgebenden Kirchhellener prägten das Heimspiel gegen den SV Schermbeck an der Loewenfeldstraße.