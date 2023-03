Amateurfußball Bottrop: Die besten Torschützen im Überblick

42 Tore hat Muhammed Alkan Celik (m.) aus der U23 des SV Rhenania Bottrop in der laufenden Saison bereits erzielt.

Bottrop. Mit 42 Toren ist ein Spieler der Kreisliga B derzeit Bottrops bester Knipser. Torschützen von der Landesliga bis zur Kreisliga B im Überblick.

Ganz nach dem Motto: Treffen, treffen, treffen, jagten auch am vergangenen Wochenende die Bottroper Stürmer nach Toren.

Ob Landes-, Bezirks- oder Kreisliga, sowohl für die Männer als auch für die Frauen lief es gut.

Bottrop: Muhammed Alkan Celik als Top-Knipser der Kreisliga B

Mit 42 Toren spielte sich Muhammed Alkan Celik an die ligenübergreifende Spitze der Tabelle. Der 21-Jährige entpuppt sich damit als stärkster Torjäger der Kreisliga B und hat mit 24 Tore mehr erzielt als sein Mannschaftskollege Luca Rüdel.

Bei den Frauen führt noch Sabrina Wallner das Ranking an. Nach einer schweren Verletzung im Pokalspiel gegen Arminia Klosterhardt wird sie in der laufenden Saison allerdings nicht mehr eingreifen können. An erster Stelle steht ihre Genesung – ihre Teamkolleginnen werden alles daran setzen, Blau-Weiß Mintard im Aufstiegsrennen noch abzufangen.

Weitere Berichte aus dem Bottroper Amateurfußball

Das ist der aktuelle Zwischenstand der Bottroper Fußball-Torjägerinnen und Torjäger.

Landesliga

Das sind die besten Torjäger in der Landesliga. Rene Biskup liegt mit seinen sieben Toren an der Spitze

Name Verein Tore Rene Biskup VfB Bottrop 1900 7 Fatih Candan VfB Bottrop 1900 4 Frederick Owusu Ansah VfB Bottrop 1900 3 Murat Berbero VfB Bottrop 1900 2 Murat Berbero VfB Bottrop 1900 2 Emre Köksal VfB Bottrop 1900 2 Gianluca Gerome Buhlmann VfB Bottrop 1900 1 Alpay Cin VfB Bottrop 1900 1 Ahmed Jemaiel VfB Bottrop 1900 1 Nusret Miyanyedi VfB Bottrop 1900 1 Devin Müller VfB Bottrop 1900 1

Bezirksliga Niederrhein

Niklas Wenderdel hat sich ein gutes Stück abgesetzt – einzig ein Teamkollege ist noch in Schlagdistanz.

Name Verein Tore Niklas Wenderdel Rhenania Bottrop 16 Emre Kilic Rhenania Bottrop 12 Sam Soltani Rhenania Bottrop 5 Fabian Böhnke SV Fortuna Bottrop 4 Amanuel Haile SV Fortuna Bottrop 4 Sercan Istek SV Fortuna Bottrop 4 Marcel Leidgebel SV Fortuna Bottrop 4 Cem Sakiz Rhenania Bottrop 3 Danny Schrödl SV Fortuna Bottrop 3 Jürgen Adolf Rhenania Bottrop 2 Athanasios Mitrentsis Rhenania Bottrop 2 Ralf Thiel Rhenania Bottrop 2 Pierre Weyerhorst SV Fortuna Bottrop 2 Muhammed Alkan Celik Rhenania Bottrop 1 Joey Horn SV Fortuna Bottrop 1

Bezirksliga Westfalen

Nur der VfB Kirchhellen hält Bottrops Fahnen in der westfälischen Bezirksliga hoch – Fabian Mohs ist der aktuell beste Knipser der vom abstiegsbedrohten Kirchhellener.

Name Verein Tore Fabian Mohs VfB Kirchhellen 6 Max Bertlich VfB Kirchhellen 3 Lars Josten VfB Kirchhellen 3 Max Stratmann VfB Kirchhellen 3 Julian Thimm VfB Kirchhellen 3 Stefan Kahnert VfB Kirchhellen 2 Sascha Markmann VfB Kirchhellen 2 Ferdinand Schmücker VfB Kirchhellen 2 Marc Bühler VfB Kirchhellen 1 Timon Kleine-Wieskamp VfB Kirchhellen 1

Kreisliga A Niederrhein

Diese Spieler trafen am häufigsten in der Kreisliga A Niederrhein

Name Verein Tore Mike Sklenak SV Blau-Weiß Fuhlenbrock 24 Julian Krasniqi Rot-Weiß Welheimer Löwen 19 Ben Maarten Jansen SV Blau-Weiß Fuhlenbrock 12 Sven Ingler VfB Bottrop 1900 II 11 Maurice Riesner VfB Bottrop 1900 II 10 Senol Houssein Rot-Weiß Welheimer Löwen 9 Oktay Cin Rot-Weiß Welheimer Löwen 7 Gino Pöschl VfB Bottrop 1900 II 7 Arda Aydinkaptan Fußball Club Bottrop 6 Roman Kottlowski SV Blau-Weiß Fuhlenbrock 6 Joel Zander VfB Bottrop 1900 II 6 Daniel Galonska Rot-Weiß Welheimer Löwen 5 Ibrahim Tug Rot-Weiß Welheimer Löwen 5 Batuhan Akyol Fußball Club Bottrop 4 Cüneyet Kilic Fußball Club Bottrop 4

Kreisliga A Westfalen

Der VfL Grafenwald mischt in der Liga oben mit – auch dank Top-Torschütze Dean Marco Peters.

Name Verein Tore Dean Marco Peters VfL Grafenwald 18 Sven Igelbüscher VfB Kirchhellen 1920 II 16 Tobias Knipping VfL Grafenwald 12 Tim Friedek VfL Grafenwald 7 Luca Landewee VfL Grafenwald 7 Fabrizio Nowack VfL Grafenwald 6 Marc Bühler VfB Kirchhellen 1920 II 5 Henning Schmischke VfL Grafenwald 5 Daniel Schlak VfB Kirchhellen 1920 II 4 Rene Schwandt VfB Kirchhellen 1920 II 4 Tobias Frese VfB Kirchhellen 1920 II 3 Jonas Adler VfL Grafenwald 2 Yannik Vehlow VfL Grafenwald 2 Patrick Balke VfB Kirchhellen 1920 II 1

Kreisliga B

42 Tore sind nicht nur die Bestmarke in der Kreisliga B sondern auch über alle Bottroper Torschützen verteilt. Muhammed Celik ist wohl nicht mehr abzufangen.

Name Verein Tore Muhammed Alkan Celik Rhenania Bottrop U23 42 Luca Rüdel Rhenania Bottrop U23 18 Kevin Molitor SF 08/​21 Bottrop 10 Marcel Rieger SV Vonderort 10 Kai Willi Willert SV Vonderort 10 Dominik Watzlik BSG Mengede 8 Kevin Balgar SV Vonderort 6 Özgür Erdogan Rhenania Bottrop U23 6 Steffen Lucas SV Blau-Weiß Fuhlenbrock II 6 Karim Maatouk SV Blau-Weiß Fuhlenbrock II 6 Jonas Marker SV Blau-Weiß Fuhlenbrock II 6 Christian Widera SV Vonderort 6 Niklas Bräuer Rhenania Bottrop U23 5

Frauen Landesliga bis Kreisliga A

Und zum Schluss die Frauen: 15 Tore schoss Sabrina Mallner für Rhenania Bottrop, ehe sie sich schwer am Knie verletzt hat. Auf Rang zwei folgt Christina Dierkes. Sie erzielte 13 Tore für den SV Fortuna Bottrop.

Name Verein Tore Sabrina Mallner Rhenania Bottrop 15 Christina Dierkes SV Fortuna Bottrop 13 Leyla Kimrizi Rhenania Bottrop 10 Celine Jäschke SV Fortuna Bottrop 10 Vanessa Bulitta SV Fortuna Bottrop 9 Sophie Fockenberg VfL Grafenwald 9 Meryem Bayraktar Rhenania Bottrop II 8 Laura Buczkowski Rhenania Bottrop 7 Adisa Mehic Rhenania Bottrop 5 Sophie Röttges Rhenania Bottrop 5 Anna Kledtke SV Fortuna Bottrop 5 Jamie Ann Munzel Rhenania Bottrop II 5 Marie-Sophie-Gallwitz Rhenania Bottrop 4 Jennifer Reinholz VfL Grafenwald 4 Celine Baschek Rhenania Bottrop 3 Celina Buczkowski Rhenania Bottrop 3 Asil Acar SV Fortuna Bottrop 3 Carolin Gutbier VfL Grafenwald 3 Denise Schlagkamp VfL Grafenwald 3 Ronja Schörner VfL Grafenwald 2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop