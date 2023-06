Am Ende Vierter: TC Waldhof unterliegt beim THC Brühl 2:7

Bottrop. In Brühl unterlagen die Herren 40 des TC Waldhof mit 2:7. Die Regionalliga-Saison beenden sie dennoch auf einem starken vierten Tabellenplatz.

In Brühl verkauften sich die Herren 40 des TC Waldhof noch einmal ordentlich, wenngleich sie gegen die internationale Auswahl der Gastgeber letztlich nur wenig entgegenzusetzen hatten. Ohne ihre belgische Doppelspitze und noch dazu ohne Walter Treu setzte es am letzten Spieltag für den Regionalligisten eine auch in der Höhe verdiente 2:7-Niederlage.

Ein besonderes Erlebnis war die Reise nach Brühl aber zumindest für Kapitän Jan-Rudolf Möller, der es im Spitzeneinzel mit Daniel Muñoz de la Nava zu tun bekam. Der Spanier stand fünfmal im Hauptfeld der French Open, gewann fünf Challenger-Titel im Einzel und 13 im Doppel. „Das war schon eine Hausnummer und eine spannende Herausforderung“, bilanzierte Möller, der sich bei der 3:6, 1:6-Niederlage sehr achtbar aus der Affäre zog.

Jan Rudolf Möller ist mit dem Saisonverlauf hochzufrieden

Das galt auch für seine Teamkollegen. Julian Schulte, Manuel Pfeiffer, Sven Wolthaus und Christian Schmitke hatten jedoch ebenfalls in zwei Sätzen das Nachsehen. Einzig Christian Müller sammelte einen Ehrenpunkt ein, profitierte dabei jedoch von der verletzungsbedingten Aufgabe seines Kontrahenten im zweiten Satz. Nach dem 1:5-Zwischenstand einigten sich beide Seiten darauf, auf die Austragung der Doppel zu verzichten, sodass am Ende die 2:7-Niederlage stand.

„Es ist natürlich nie schön die Saison mit einer Niederlage zu beenden, aber wir müssen anerkennen, dass Brühl eine richtig starke Mannschaft hat “, sagt Jan Rudolf Möller, der insgesamt jedoch ein positives Saisonfazit zieht: „Wir hätten nicht gedacht, dass wir so gut und erfolgreich durch die Saison kommen und können mit dem vierten Platz in der Abschlusstabelle wirklich sehr zufrieden sein.“ Im kommenden Sommer geht es bereits in die neunte Saison in der Regionalliga.

