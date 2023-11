Adler kommen mit Schönheitsfehlern zum vierten Sieg in Folge

Borken. Bottroperinnen klettern durch den Sieg beim TV Borken auf Platz sechs. Trainer Marius Bruckwilder sieht dennoch „schwächste Saisonleistung“.

Die Handballerinnen von Adler 07 Bottrop sind im Ergebnishoch. Das Team setzte sich am Sonntag deutlich mit 27:20 (11:8) beim TV Borken II durch. Trainer Marius Bruckwilder war trotz des vierten Sieges in Folge nicht zufrieden mit der Vorstellung.

Durch die jüngste Erfolgsserie klettert die Mannschaft immer weiter nach oben und ist mittlerweile auf Platz sechs der Liga angelangt. Und dennoch sprach der Adler-Coach im Anschluss von einer der bislang schwächsten Saisonleistungen. „Wir haben uns viele technische Fehler geleistet und können eigentlich bloß froh sein, dass unser Gegner an diesem Tag noch schwächer war“, haderte Bruckwilder den Zahlen zum Trotz mit dem Auftritt.

So erkannte der Adler-Trainer zwar einen „Start-Ziel-Sieg. Wir haben eigentlich zu jedem Zeitpunkt des Spiels geführt und haben diesen gegen Ende auch recht souverän ins Ziel gebracht.“ Dennoch habe seine Mannschaft ein ausbaufähiges Spiel gezeigt, wie Bruckwilder feststellte. „Einen Vorwurf kann ich den Spielerinnen nicht machen, aber es hat einiges nicht so ganz gepasst. Der rote Faden hat sich durch weite Teile der Partie gezogen.“

Klarheit herrscht erst in der Schlussphase

Zunächst starteten die 07er in Borken aber verheißungsvoll, schon binnen 60 Sekunden legten die Bottroperinnen auf 2:0 vor und bauten die Führung in schnellem Tempo auf 11:4 aus (20. Minute). Es folgte sogleich aber eine erste Schwächephase, die es der gastgebenden TV-Reserve erlaubte, bis zum Halbzeitpfiff auf 8:11 zu verkürzen.

„Und auch nach dem Seitenwechsel ist es uns zunächst nicht gelungen, wieder richtig in die Spur zu finden“, so Bruckwilder, dessen Team zwar bis zur 44. Minute immer wieder mit drei bis vier Toren Vorsprung führte, sich aber nicht entscheidend absetzen konnte. Erst die Schlussviertelstunde brachte Klarheit zugunsten der Gäste aus Bottrop. „Da haben wir uns noch einmal am Riemen gerissen und die Punkte somit nach Hause gebracht“, führte der Adler-Trainer aus.

Nun gelte es für die 07er, die Partie in Borken „schnell abzuhaken. Es ist natürlich schön, dass wir erneut gewonnen haben. Spielerisch wollen wir uns aber wieder steigern“, so Bruckwilder, dessen Mannschaft nunmehr vor dem Derby gegen den SC Bottrop steht, welches am Sonntag (13 Uhr) in der Sporthalle an der Berufsschule steigt.

„Wir stehen tabellarisch jetzt erstmal ganz ordentlich da. Allerdings ist das gesamte Mittelfeld dieser Liga sehr dicht gestaffelt, sodass ich damit rechne, dass es im Hinblick auf die Auf- und Abstiegsregelung bis zum Schluss sehr spannend bleiben wird.“

