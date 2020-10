Adler-Frauen zittern sich zum Sieg gegen Styrum 06

Die Handballerinnen DJK Adler Bottrop gewannen nur hauchdünn gegen die DJK Styrum 06 (21:20). Dass sich dabei der Tabellenerste und das Landesliga-Schlusslicht gegenüberstanden, war dem Spiel nicht anzusehen. Es war durchweg eine Partie auf Augenhöhe, die auch andersherum hätte ausgehen können. Am Ende setzte sich dann aber doch – vielleicht etwas glücklich -- der haushohe Favorit aus Bottrop durch.

Von Beginn an wechselte die Führung hin und her. Die Adler-Frauen taten sich anfangs schwer, die guten Rückraumwürfe von Styrums Hannah Brucherseifer zu verteidigen, so dass Trainer Frank Meese sich gezwungen sah, die Shooterin zeitweise per Manndeckung aus dem Spiel zu nehmen. Aber auch im Angriff lief es nicht rund für den Tabellenführer. Denn die Abwehrreihen der „06erinnen“ standen dicht und ließen nur wenig Lücken für die Bottroperinnen. „Styrum ist gut gerutscht und hat immer wieder zur ballführenden Spielerin gedoppelt“, sagt Bottrops Coach Meese anerkennend.

Wieder Aggressivität in Styrumer Spiel

Auch Simona Deutschländer, die Styrums Trainer Gunnar Müller auf der Bank vertrat, war zufrieden: „Heute war endlich die notwendige Aggressivität zurück.“ So blieb es bis zur 25. Minute ausgeglichen, dann konnte sich die Gastgeberinnen erstmals mit drei Toren absetzen. Das vor allem, weil Styrum in der Phase etwas Wurfpech hatte und gleich drei Bälle nacheinander am Pfosten landeten. Bis zur Pause kamen diese aber wieder ran (13:12), denn hinten machte nun Torfrau Julia Jaworowski den Laden dicht. „Die Styrumer Torfrau hat uns auch ein Stück weit den Zahn gezogen“, so Meese.

Ein ähnliches Bild zeichnete sich in der zweiten Hälfte ab. Bis zur 40. Minute konnte sich keine der beiden Mannschaften absetzen. Dann allerdings schlich sich bei den Styrumerinenn eine kleine Schwächephase ein, die Würfe kamen nicht mehr so platziert aufs Tor, zudem gingen einige Bälle in der Vorwärtsbewegung verloren. Das bestrafen die Adler-Frauen nun konsequent, indem sie sich erstmals mit vier Toren absetzen (18:14).

Adler schaffen es nicht, die Führung auszubauen

Immer wieder machten die Adler-Frauen das Spiel breit und schafften damit Räume für Rechtsaußen Lara Lückenotte, die mit sechs Tore beste Werferin der Gastgeberinnen war. Aber dennoch schaffen es die Adler nicht, die Führung zu halten. Technische Fehler vorne und ein schlechtes Rückzugsverhalten führen dazu, dass die Styrumer wieder den Anschluss schaffen.

„Wir waren heute vorne wie hinten zu langsam, das können wir besser“, so Meese. Deswegen wurde es in der Schlussphase nochmal richtig spannend. 90 Sekunden waren beim Stand von 21:20 noch auf der Uhr, die Adler konnten ihren Angriff nicht für das entscheidende Tor nutzen. Styrumerinnen kam nochmal von Außen zum Wurf, aber auch sie scheiterten. Somit blieben die Punkte in Bottrop. „Der Sieg war am Ende sicherlich etwas glücklich“, meint Messe. Was aber zählt, seien die zwei Punkte, denn diese lassen die Adler-Frauen weiter die Landesligatabelle anführen.

Adler Bottrop - Styrum 06 21:20 (13:12)

Adler Bottrop: Mandrysch, Verwaayen - Klanten (2), Brandes (3), Gerlach (3/1), Lückenotte (6), Schmidt, Buchholz (1), Kramer (3), Fleuren (3)

Styrum 06: Jaworowski, Buschhaus - Günter (3), Gitzler (7/3), H. Brucherseifer (7), E. Brucherseifer (1), Metz, Schaare, Walsken, Folger (1), Stautenberg (1), Haack

