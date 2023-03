Adler-Frauen zeigen im Handball-Krimi großes Kämpferherz

Bottrop. In ihrem Heimspiel gegen die HSG Essen/Werden lagen die Handballerinnen von Adler 07 lange zurück. Ihre Aufholjagd beendeten sie fulminant.

Die Landesliga-Frauen der DJK Adler 07 Bottrop wurden für ihren großen Kampf und Willen spät belohnt. Im Heimspiel gegen die HSG Essen/Werden gelang den 07ern vor eigenem Publikum durch einen Treffer in der allerletzten Sekunde ein 23:23 (10:13). Daran geglaubt hatte zwei Minuten vor dem Ende kaum mehr jemand: Mit drei Toren hatten die 07er bereits hinten gelegen. „Ich muss gestehen, die Partie auch schon beinahe abgeschrieben zu haben“, sagte Bottrops Trainer Henning Weber.

Doch die Adler bissen auf die Zähne, verkürzten Tor um Tor und nutzten am Ende einen Ballgewinn aus, den Lara Lückenotte von außen zum umjubelten Ausgleich im Essener Gehäuse unterbrachte. Im Anschluss sprach Weber von „einem gefühlten Sieg. Das war schon klasse.“

Adler Bottrop liegt früh zurück

Die vorherige Spielzeit hatte sich für die Gastgeberinnen schwierig gestaltet. Nach einem ordentlichen Start und einer zwischenzeitlichen 3:2-Führung (7.) verloren die Bottroperinnen zunehmend den Faden und gerieten binnen weniger Minuten mit 4:8 ins Hintertreffen.

Weber: „Wir haben uns zu viele Fehler im eigenen Spiel geleistet, waren in unseren Handlungen teilweise nicht konsequent genug. In der Abwehr standen wir solide, nach vorne lief es zeitweise aber nicht so gut.“ Ändern sollte sich dies im Verlauf des ersten Durchgangs nicht mehr. Entsprechend waren die Adler zur Pause mit drei Toren im Rückstand.

Erst nach dem Seitenwechsel zogen die 07er das Tempo auf dem Parkett wieder an und bemühten sich darum, Druck auf den siebtplatzierten Tabellennachbarn auszuüben. Das gelang ihnen zeitweise gut: Bis auf 14:15 verkürzten die Adler (41.) und schöpften neue Hoffnung, im Anschluss leisteten sich die Bottroperinnen aber erneut einige Wackler und mussten Essen auf 15:19 davonziehen lassen (45.).

Dabei geriet auch das Schiedsrichtergespann ein ums andere Mal mit teils fragwürdigen Entscheidungen in den Fokus, was für Unmut bei den 07ern sorgte. Aufgeben war für das Weber-Team aber weiterhin keine Option dar, sodass sich die Bottroperinnen einmal mehr gegen die drohende Niederlage stemmten und mit einer offensiven Ausrichtung schnelle Ballverluste der HSG zu provozieren versuchten.

Für ihren Einsatz wurden die Adler schließlich mit dem Remis belohnt. Der einfache Punktgewinn könnte für die 07er in der Endabrechnung von großem Wert sein, da sich der Kampf um den Klassenerhalt im Tabellenkeller der Landesliga äußerst eng gestaltet. Mit 16 Pluspunkten stehen die Adler als Tabellenachter nun einen Zähler vor den Teams aus Burgaltendorf und Schwarz-Weiß Essen und haben zudem noch ein Spiel in der Hinterhand.

