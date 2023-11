Adler 07 steigert sich spürbar und beendet die Negativserie

Adler 07 Bottrop konnte in der Bezirksliga den Negativtrend stoppen. Nach vier Niederlagen in Folge gelang nun ein Sieg gegen den Alstadener TuS.

Am zehnten Spieltag haben die Handballer der DJK Adler 07 Bottrop den Knoten endlich platzen lassen und wieder für ein Erfolgserlebnis in der Bezirksliga gesorgt. Nachdem die Bottroper zuvor vier Niederlagen in Serie einstecken mussten, gelang ihnen am Sonntagmorgen vor heimischem Publikum gegen den Alstadener TuS ein 32:26 (19:18). Dieser sollte sich für die 07er, die zuletzt einige Federn lassen mussten, als äußerst wertvoll erweisen. So finden sich die Bottroper nunmehr mit einer ausgeglichenen Bilanz auf dem achten Rang wieder.

Zu einem Wiedersehen zwischen dem Bottroper Trainer und seinem Ex-Verein kam es derweil nicht – Robin Mozgol fehlte den Adlern auch an diesem Wochenende und traf damit nicht auf seinen alten Klub aus Oberhausen. Für die Bottroper an der Seitenlinie stand Holger Kulinski: „Mein Sohn spielt ja noch bei Adler. Und ich habe in der letzten Woche und auch diesmal ausgeholfen.“

Kulinski, der sein Traineramt bei Adler 07 im vergangenen Jahr niedergelegt hatte, sah ein insbesondere in der ersten Halbzeit temporeiches und lebhaftes Spiel. Er kritisierte jedoch auch: „Die ersten 30 Minuten waren aus unserer Sicht nicht so toll. Wir hatten keinen Zugriff, vor allem der gegnerische Kreisläufer hat uns vor einige Aufgaben gestellt.“

Adler 07 Bottrop kann sich in der zweiten Hälfte steigern

Während die Abwehrarbeit phasenweise ausbaufähig schien, überboten sich die Adler und ihre Gäste aus der Nachbarstadt im Torewerfen: Zeitweise legten die Bottroper knapp auf 10:8 vor (16.), allerdings hielten auch die Alstadener erfolgreich dagegen und blieben stetig in Schlagdistanz. So ging es für die 07er nach einem ausgeglichenen Spielabschnitt lediglich mit einem hauchdünnen Vorsprung in den zweiten Durchgang.

Erst in diesem legten die Gastgeber schließlich den Grundstein zum Heimerfolg. „Wir konnten uns in der Defensive spürbar steigern“, kommentierte Kulinski. Bottrops Defensive griff nun immer besser, in den ersten zehn Minuten nach dem Seitenwechsel setzte es lediglich einen weiteren Gegentreffer.

So setzten sich die Adler bis zur 44. Minute auf 26:21 ab und brachten den Sieg fortan nicht mehr ernsthaft in Gefahr, wenngleich Alstaden noch einmal bis auf drei Tore verkürzte (50.). An den Erfolg wollen die 07er nunmehr am kommenden Sonntag (14.45 Uhr) anknüpfen, wenn mit dem SV Heißen ein weiteres Kellerkind der Liga in Bottrop gastiert. Sodann winkt den Adlern die Rückkehr in die obere Tabellenhälfte.

