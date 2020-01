Am 17. März 2019 haben die Handballer der DJK Adler 07 Bottrop letztmalig ein Ligaspiel verloren. Zu einem perfekten Jahr fehlen der Mannschaft von Sebastian Wycichowski nur noch 50 Tage. Am Sonntag festigte die Mannschaft ihre Spitzenposition durch einen souveränen Sieg gegen die HSG Ve/Ru/Ka II.

Adler 07 - HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen II 28:17

Ein hartes Stück Arbeit liegt hinter den Bottroper Adlern. Trainer Sebastian Wycichowski hatte es nicht anders erwartet, ärgerte sich aber darüber, dass sich seine Mannschaft zu sehr auf das Spiel des Gegners eingelassen hatte. „Wir sind nicht in unser schnelles Spiel gekommen und hatten Probleme mit der robusten Spielweise der Gegner“, erklärte Bottrops Coach nach dem Spiel. Die Duisburger bremsten den Spitzenreiter in der Anfangsphase zwar durch eine konzentrierte und beinharte Defensive aus, der Effekt war aber verschwindend gering, weil die Adler noch eine ganze Spur besser verteidigten. Bottrop ging über ein 4:1 und ein 7:3 mit 8:6 in die Pause.

„In der Halbzeit haben wir an ein paar Schrauben gedreht. Danach lief es dann deutlich besser für uns“, erklärte Wycichowski. Die Bottroper schalteten in den zweiten 30 Minuten deutlich konsequenter um. Dem Tempospiel war der Gegner nicht gewachsen. Die Adler setzten sich innerhalb von 13 Minuten auf 20:10 ab, das Spiel war entschieden.

VfL Rheinhausen - TSG Kirchhellen 34:30

Die Rückrunde begann für die Handballer der TSG mit einer herben Enttäuschung. Und das, obwohl das Tabellenschlusslicht der Bezirksliga auswärts lediglich knapp mit 30:34 (13:17) beim drittplatzierten VfL Rheinhausen unterlag – ein Ergebnis, das sich eigentlich durchaus sehen lassen könnte. Allerdings erkannte Trainer Michael Zawadzki in der Niederlage bei den Duisburgern eine verpasste Chance auf weitere Zähler. „Es war vermutlich noch nie so einfach, zwei Punkte in Rheinhausen zu ergattern“, so der Kirchhellener Coach, „leider standen wir uns an diesem Tag selbst im Weg.“

So übte der Trainer insbesondere Kritik an der Einstellung seiner Schützlinge, die „sich eher mit dem Meckern über Schiedsrichterentscheidungen beschäftigten. Es gab zwar durchaus strittige Situationen, dennoch hätten wir hier besser auftreten können.“ Zwar verlief bereits die erste Halbzeit trotz personeller Kirchhellener Engpässe über weite Phasen ausgeglichen – die TSG lag nach 20 Minuten nur knapp mit einem Tor zurück – doch schon zu diesem Zeitpunkt zeichnete sich das mangelhafte Defensivverhalten ab.

Bottrop Adler konzentrieren sich jetzt auf den Nachbarn Am 15. Spieltag der Bezirksliga kommt es zum Lokalderby zwischen dem SC Bottrop II und Spitzenreiter Adler 07. Das Hinspiel war eine überdeutliche Angelegenheit. Der Tabellenführer um Trainer Sebastian Wycichowski setzte sich mit 36:13 durch. Spielbeginn ist am Sonntag um 13.15 Uhr in der Sporthalle der Berufsschule. Die TSG Kirchhellen hat Heimrecht und empfängt am Sonntag den Tabellenfünften Alstadener TuS an der Loewenfeldstraße.

Zawadzki: „Wir standen hinten nicht stabil genug, da nützen auch 30 geworfene Tore nichts.“ Selbst 17 Treffer durch Florian Janknecht reichten der TSG am Ende nicht aus, da der VfL ab der 40. Minute mit sechs Toren führte (24:18) und den Vorsprung clever bis zum Schluss verteidigte.

HSG Duisburg - SC Bottrop II 23:26

Dagegen präsentierte sich am 14. Spieltag die Zweitmannschaft des SC Bottrop effektiver. Durch ein 26:23 (13:13) bei der HSG Duisburg-Süd fuhr die SC-Reserve zwei wichtige Zähler ein und liegt als Tabellenneunter nunmehr im beruhigenden Mittelfeld der Tabelle. Im Gastspiel beim Tabellenzwölften war ein Sieg das erklärte Ziel, auch um das Polster zum Tabellenkeller weiter zu vergrößern. Allerdings entwickelte sich die Partie in Duisburg zu einem Duell auf Augenhöhe, welches bis zum Schluss für Spannung sorgen sollte. Immer wieder wechselte die Führung zwischen den Teams, drei Minuten vor dem Abpfiff lag der von Jens Remmert trainierte SC schließlich hauchdünn mit einem Tor vorne (24:23). In den finalen Spielminuten behielten die Gäste die Nerven und ergatterten den fünften Saisonsieg.

Tabelle: Bezirksliga