Bottrops Landesliga-Teams stellen sich auf einen heißen Saisonendspurt ein. Die Männer des SC Bottrop benötigen jeden Punkt, um den Klassenerhalt zu schaffen, die Frauen der DJK Adler haben den Aufstieg noch nicht abgeschrieben.





SC Bottrop - TuS Lintfort

Die Situation gestaltet sich für den SC Bottrop vor dem 18. Spieltag in der Landesliga ernst. Nur ein Punkt trennt den krisengebeutelten SCB derzeit vom Tabellenende, noch dazu hat das Schlusslicht aus Schermbeck noch eine Partie mehr zu absolvieren als die Truppe von SC-Coach Dirk Adam. Entsprechend fokussiert zeigen sich die Bottroper vor dem kommenden Heimspiel gegen den TuS Lintfort am Sonntag (11.30 Uhr, Sporthalle Berufsschule).

„Wir alle können die Tabelle lesen, sind aber der Auffassung dass wir den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen können und werden“, gibt sich Adam vor dem Duell mit dem TuS zuversichtlich. „Einige Spiele sind für uns unglücklich verlaufen, die Truppe hat durchaus Potenzial. Wir haben dieses nur zu selten komplett abrufen können.“

An diesem Umstand wollen die Bottroper beim Heimauftritt gegen Lintfort arbeiten. „Ich erwarte ein offenes und umkämpftes Spiel. Lintfort zählt als Tabellenzehnter zu den unmittelbaren Konkurrenten. Umso wichtiger wäre für uns ein Sieg“, so Adam. Um nach den 60 Spielminuten Zählbares vorweisen zu können, bauen die Bottroper insbesondere auf Moral und Kampfkraft. „Auch wollen wir defensiv gut stehen und im Angriff vielleicht mal etwas mehr Wurfglück haben, als es noch zuletzt der Fall war.“ Zweifelsfrei stünde dem SCB ein weiterer Saisonsieg in der derzeitigen Lage gut zu Gesicht - andernfalls dürfte bei derzeit noch neun ausstehenden Ligaduellen ein stürmischer Saisonendspurt auf die Bottroper warten.





Adler 07 - HSG Bergische Panther IINach zuletzt zwei Niederlagen in Folge stehen die Landesliga-Frauen der DJK Adler 07 Bottrop am 18. Spieltag unter Zugzwang. „Wir wollen und müssen punkten, wenn wir oben dran bleiben wollen“, geben die Teamverantwortlichen die Marschroute vor dem kommenden Heimspiel gegen die HSG Bergische Panther am Sonntag vor. Gegen den Tabellenachten müssen für die Adler wieder zwei Zähler her, damit die Aufstiegsränge nicht außer Schlagdistanz geraten. „Fraglich ist, mit welchem Kader wir gegen die Panther antreten können, da hinter einigen Personalien noch ein Fragezeichen steht.“ Dies soll die Erwartungshaltung auf Seiten des Bottroper Landesligisten aber in keiner Weise hemmen.

So hegen die Bottroperinnen noch Erinnerungen an das Hinspiel, in welchem den Adlern ebenfalls nur eine Rumpftruppe zur Verfügung stand. „Dennoch stand für uns ein 36:27-Erfolg, auch wenn das Resultat erst in den Schlussminuten deutlich wurde. Die Stimmung innerhalb des Teams ist unverändert gut, wir werden das Duell mit der HSG mit einem guten Teamspirit angehen.“ So wollen die 07er endlich für den zwölften Saisonsieg sorgen und auch weiterhin ein Wörtchen im Aufstiegsrennen mitreden. 14.30 Uhr, Dieter-Renz-Halle.