Adler 07 Bottrop: Till Overberg baut seine Garage aus

Die Corona-Schutzverordnung hat die Mannschafts- und Hallensportler hart getroffen. Sie können ihrem Sport momentan nicht nachgehen. Till Overberg kommt mit der Situation zurecht, Corona bremst jetzt aber schon seit Monaten ein Projekt, das ihm besonders am Herzen liegt.

Was haben Sie in den letzten sieben Tagen für ihre körperliche Fitness getan?

Regelmäßig laufen zu gehen, ist für mich momentan problematisch. Ich komme erst spät von der Uni nach Hause und dann ist es ja auch schon so früh dunkel. Ich werde in den kommenden Tagen mal wieder nach Gladbeck fahren, dort gibt es am Schloss Wittringen eine beleuchtete Laufstrecke. Das Online-Training donnerstags mit der Mannschaft kann ich leider auch nicht mitmachen, weil ich da arbeiten muss. Aber untätig bin ich auch nicht. Ich mache zweimal in der Woche ein Homeworkout mit Liegestützen, Klimmzügen und Terrabandübungen. Ich halte mich also einigermaßen in Form.

Wenn die Corona-Pandemie in fünf Minuten vorbei wäre, was würden sie als erstes tun?

Das ist ganz klar. Robin Wortmann und ich bilden das Party-Komitee in unserer Mannschaft, wir sind also für die Organisation aller Feierlichkeiten verantwortlich. Und da die Meisterschaftsfeier nach unserem Aufstieg wegen Corona nicht stattfinden konnte, wäre es ja jetzt höchste Zeit, das endlich mal nachzuholen. Eine Sause mit allen Freunden aus der Mannschaft wäre wirklich mal wieder schön.

Welches Motto begleitet Sie durch die kommenden Wochen?

Ich bin kein Typ, der tagelang auf der Couch abhängen kann. Ablenkung habe ich momentan durch spannende Projekte an der Uni. Außerdem baue ich unsere Garage um. Da soll man später mit ein paar Kumpeln sitzen können. Im Moment lege ich Kabel für die Technik und den Fernseher. Von meiner Oma hab ich mir einen Kühlschrank unter den Nagel gerissen. Ich hoffe, der Impfstoff kommt schnell und die Lage beruhigt sich. Dann kann ich die Garage mit Freunden einweihen.

