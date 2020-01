Adler 07 Bottrop stutzt dem zweitem Topteam die Federn

Mit einem wichtigen Erfolg kehrte Frauen-Landesligist Adler 07 Bottrop am späten Sonntagnachmittag aus Essen zurück. In der Nachbarstadt setzten sich die 07er verdientermaßen mit 31:25 (13:11) gegen die dort beheimatete HSG Phönix Essen/Grün-Weiß Werden durch und fuhr so den zweiten gewichtigen Ligaerfolg binnen acht Tagen ein.

Denn: Nachdem sich die 07er in der Vorwoche überzeugend gegen Spitzenreiter Wuppertal durchsetzten, ergatterte die Truppe von Bottrop-Trainer Frank Meese nun auch gegen den zweiten direkten Konkurrenten die Punkte und mischt nun wieder kräftig mit im Aufstiegsrennen. „Es war kein leichtes, aber insgesamt doch ein gutes Spiel der Mannschaft“, zeigte sich Meese zufrieden.

Adler Bottrop bewahrt in der Schlussphase einen kühlen Kopf

Schon vor dem Gastauftritt war für die Bottroperinnen klar, dass auf sie bei der HSG ein gehöriges Stück Arbeit warten würde. „Wir haben uns auf ein schweres Spiel gegen einen guten Gegner eingestellt“, so Meese. Und die Partie hielt über weite Phasen, was sie versprach: Spannung pur. Noch im ersten Durchgang lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch und übernahmen abwechselnd die Führung. Nach 24 Minuten lag Essen knapp mit 11:10 vorne, zur Pause stand jedoch ein 13:11 zugunsten der Adler.

Nach der Pause zog Adler zunächst auf 18:14 davon (41.), doch die Gastgeberinnen steckten nicht auf und verkürzten rasch auf zwei Tore. Meese: „Zum Schluss haben wir aber kühlen Kopf bewahrt und uns diesen Sieg verdient.“ Begünstigt durch die Patzer der Konkurrenz nimmt Adler nun Rang vier ein und liegt wieder in Schlagdistanz zu den Aufstiegsplätzen.

