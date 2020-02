Adler 07 Bottrop: Spielerinnen strapazieren Meeses Nerven

Die Handballerinnen der DJK Adler 07 Bottrop haben am Sonntag den Rückstand auf den wertvollen zweiten Tabellenplatz in der Landesliga auf einen Punkt verkürzt. Nach dem überzeugenden 28:21-Erfolg gegen den SFD 75 Düsseldorf nahmen Meese und Co. auch den Ausrutscher des LTV Wuppertal zur Kenntnis. Der Tabellenzweite erreichte gegen Bayer Uerdingen nur ein Unentschieden.

„Düsseldorf hat uns 50 Minuten lang einen heißen Kampf geboten“, erklärte Frank Meese nach dem Duell mit dem abstiegsgefährdeten Team aus der Landeshauptstadt. Bottrops Trainer sprach von einem verdienten Sieg, gab aber zu: „Das Ergebnis ist am Ende zu deutlich ausgefallen.“ Die Adler begannen konzentriert, zeigten vor allem in der Deckung eine gute Leistung. Aber: „So gut wir auch gestartet sind, so schnell haben wir auch wieder nachgelassen“, so Meese. Düsseldorf blieb auf Augenhöhe, erkämpfte sich in der 48. Minute auch erstmals die Führung (18:17). Meese: „Wir haben den Gegner viel zu oft zu leichten Toren eingeladen.“

Der Rückstand war aber auch ein Weckruf. Die Adler reagierten mit einer 5:0-Serie (22:18), das Spiel war fünf Minuten vor dem Ende entschieden. Frank Meese hätte sich in der Schlussphase weniger Spannung gewünscht und erklärte mit einem Lachen: „Wir hatten heute die Gelegenheit, uns viel früher abzusetzen. Warum erst am Ende? Warum denken meine Spielerinnen nicht mal an die Gesundheit der älteren Menschen?“