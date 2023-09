Adler 07 Bottrop hat auch das zweite Spiel in der Bezirksliga gewonnen.

Handball Bezirksliga Adler 07 Bottrop sortiert sich in der Spitzengruppe ein

Bottrop. 30 Fotos: Bottroper gewinnen auch das zweite Saisonspiel in der Bezirksliga. Mozgol und Co. lassen dem MSV Duisburg beim 31:21 keine Chance.

Die Handballer der DJK Adler 07 Bottrop haben auch ihr zweites Saisonspiel gewonnen und bleiben damit in der Erfolgsspur. Gegen den MSV Duisburg gelang der Mannschaft von Trainer Robin Mozgol ein klares 31:21 (14:12). Damit halten die Bottroper ihre Startbilanz in der Bezirksliga weiterhin makellos und ordnen sich vorerst als Tabellenzweiter in der Spitzengruppe ein.

„Wir haben auch in diesem zweiten Spiel wieder richtig viel Gutes gesehen, es waren starke Phasen dabei“, zeigte sich Mozgol mit dem Auftritt seines Teams zufrieden. Die 07er starteten druckvoll in das Duell gegen die „Zebras“ und erspielten sich in Windeseile eine 4:0-Führung. Diese zwang die Gäste aus Duisburg schon nach fünf Minuten zu einer ersten Auszeit.

Die Spielkontrolle gaben die Gastgeber aber auch in der Folgezeit zunächst nicht aus der Hand, bis zum 12:6 (21.) lagen die Adler klar vorne. „Leider haben wir danach kurzzeitig ein wenig den Faden verloren“, so Mozgol, der beobachtete, wie sich der MSV bis zur Halbzeitpause auf zwei Tore herankämpfte. „Wenn es auf unserer Seite etwas zu bemängeln gilt, dann ist es unsere Chancenverwertung. Denn wir haben uns viele und teils klarste Möglichkeiten herausgespielt, diese aber liegen lassen.“

Mozgol: Werden den erfolgreichen Start nicht überbewerten

Relevant für den Ausgang des Meisterschaftsspiels war die noch ausbaufähige Effizienz im Abschluss aus Sicht der Bottroper aber nicht. Denn auch wenn sich die 07er einige Fehlwürfe leisteten, so nutzten sie ihre spielerische Überlegenheit gegenüber den Rheinstädtern in den zweiten 30 Minuten dennoch, um sich schnell wieder auf fünf Tore abzusetzen (33.) und den Vorsprung insbesondere in der Schlussphase sukzessiv auszubauen.

Mozgol: „Mit diesem Saisonstart können wir uns sicherlich einverstanden zeigen. Gleichwohl wollen wir diesen aber nicht überbewerten, da eben erst zwei Partien gespielt sind und die Saison noch lang ist. Auch für uns gibt es noch eine Menge zu tun. Wohin es für uns in diesem Jahr schließlich gehen kann, werden wir erst zu einem späteren Zeitpunkt sehen.“

An ihrer Mini-Erfolgsserie wollen die Adler aber auch am kommenden Wochenende wieder anknüpfen. Dann tritt die Mozgol-Sieben bei der HSG Duisburg-Süd an (Sonntag, 17.45 Uhr). Die HSG ist mit einem Sieg und einer Niederlage zwar durchwachsen in die neue Spielzeit gestartet, verfügt jedoch über eine routinierte Mannschaft, die es den 07ern nach Ansicht ihres Trainers durchaus schwer machen könnte. „Auch da werden wir wieder bei null starten und alles geben, um erfolgreich zu sein.“

